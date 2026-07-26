La Crossover llegará a la Bombonerita con un formato que buscará revolucionar el básquet espectáculo

La propuesta reunirá deporte, entretenimiento y cultura digital en un evento que contará con equipos liderados por influencers, celebridades y exjugadores. Durante dos jornadas, el estadio Luis Conde será escenario de una competencia con reglas innovadoras y una fuerte participación del público.
Cultura 26/07/2026

La Tercera.jpgPor Florencia Belén Mogno.

 

El crecimiento de los eventos que combinarán deporte y entretenimiento marcará una de las principales tendencias de los últimos años. Lejos de limitarse a las competencias tradicionales, distintas propuestas apostarán por incorporar nuevas dinámicas de juego, formatos audiovisuales y figuras provenientes del universo digital para atraer a públicos cada vez más diversos.

 

En ese contexto, el básquet también encontrará nuevas formas de expandir su alcance. La incorporación de creadores de contenido, artistas y exdeportistas permitirá acercar la disciplina a nuevas generaciones, mientras que las reglas alternativas y las experiencias inmersivas transformarán cada encuentro en un espectáculo pensado para disfrutarse tanto en las tribunas como a través de las plataformas digitales.

 

Bajo esa premisa se desarrollará La Crossover, una iniciativa que propone reinventar el deporte con un formato que prioriza el show, la interacción y el entretenimiento. La actividad se llevará a cabo los días 1 y 2 de agosto en el estadio Luis Conde, conocido popularmente como La Bombonerita

 

Un torneo con características especiales

 

La competencia reunirá a ocho equipos conformados por jugadores profesionales, semiprofesionales y streetballers, cada uno dirigido por un manager perteneciente al mundo del deporte, la música o las redes sociales.

 

Allí se disputarán encuentros bajo un reglamento diferente al habitual, con la incorporación de una línea de cuatro puntos, cartas especiales capaces de modificar el desarrollo de los partidos y aros ubicados a menor altura para favorecer jugadas espectaculares como volcadas y alley-oops.

 

La conducción estará a cargo de Germán Beder, José Montesano y Nicolás Laprovittola, mientras que los equipos serán liderados por Rusherking, Benja Calero, Flow Basketball, Juan Posite, Pepe Vildoza y Pluzito.

 

Cada plantel será conformado por jugadores profesionales, semiprofesionales y referentes del streetball, con el objetivo de ofrecer un espectáculo de alto nivel competitivo y de entretenimiento.

 

Por otro lado, la programación incluirá dos jornadas de competencia. El sábado 1 de agosto se desarrollarán la fase de clasificación, el torneo de volcadas y el torneo de tiros. En tanto, el domingo 2 se disputarán los playoffs, la gran final y las definiciones de las competencias individuales, en una propuesta que buscará mantener el ritmo y la emoción durante todo el fin de semana.

 

Antecedentes de una iniciativa innovadora

 

La Crossover se destaca por ser un evento que ofrece una propuesta disruptiva cuyo propósito es transformar el deporte puro del básquet en un juego sin igual, con aros más bajos para una mayor exhibición de volcadas o jugadas espectaculares

 

Este iniciativa ya lleva varias celebraciones, el evento celebrado en Zárate a principios de este año fue la última edición, se caracteriza por reunir a un público variado que festeja la posibilidad de disfrutar una propuesta distinta.

 

La fiesta continuará en Córdoba

 

Por otra parte, luego de su paso por la Ciudad de Buenos Aires los próximos 1 y 2 de agosto, la Crossover se trasladará a Córdoba los días 8 y 9 de ese mes. En esta oportunidad, el evento contará con Facundo Campazzo como host y buscará replicar el formato que combinará deporte, entretenimiento y participación del público.

 

De esta manera, La Crossover apostará por consolidarse como una propuesta innovadora que ofrecerá una nueva manera de vivir el básquet, con un espectáculo pensado para fanáticos del deporte y nuevas audiencias atraídas por el universo digital.

 

Fuente fotografías: Crossover oficial

 

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