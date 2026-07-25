Evaristo Carriego: La silla vacía

Evaristo Carriego, fue el primer gran poeta de los suburbios del Buenos Aires de comienzos del siglo XX, a diferencia de los escritores de su época influenciados por el modernismo preciosista.
Cultura 25/07/2026

evaristocarriego

 Por Jaime Veas Oyarzo.

 

El prefirió el espacio melancólico del barrio, el conventillo y los dramas cotidianos de sus humildes habitantes.

Nacido, en Paraná, Entre Rios, en 1899, de niño se traslada con su familia a Buenos Aires y participa del ambiente literario, colaborando en revistas literarias de la gran ciudad.

Sus versos describen con belleza emotiva los espacios y seres que habitan ese lugar, desde los margenes.

Esos barrios humildes que se iban incorporando al crecimiento que iba transformando de la gran ciudad...las ausencias de los seres queridos, los dramas humanos, la fatalidad fueron parte de su poética.

La cruda  realidad diaria fue su punto de partida para describir el desasociego de un inquietante e incierto futuro que se avizorabs  como lejano y desesperanzado.

De su libro "La canción del barrio" (1910) extraemos uno de sus textos más memorables:

 

La silla vacía

 

Con la vista clavada sobre la copa

Se halla abstraido el padre desde hace rato

Pocos momentos hace rechazó el plato

Del cual apenas quiso probar la sopa.

 

De riempo en tiempo, casi furtivamente, llega en silencio alguna que otra mirada hasta la vieja silla desocupada,

Que alguien de olvidadizo, colocó enfrente.

Y mientras se ensombrecen todas las caras

Cesa de pronto el ruido de las cucharas

Porque en forma insistente, como empujada por esa idea fija, que no se va,

El menor de los hijos ha preguntado...cuándo regresará mamá....depositphotos_323734376-stock-photo-dark-shadowy-dangerous-looking-urban

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