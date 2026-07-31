La Tintorería presentó su nuevo informe de opinión pública y trazó el mapa político de la provincia de Buenos Aires rumbo a 2027

En un contexto marcado por la polarización política, la reconfiguración del sistema de partidos y la aparición de nuevos liderazgos, La Tintorería presentó la segunda edición de su informe mensual de opinión pública de la provincia de Buenos Aires, un trabajo que combina medición cuantitativa y análisis político para comprender las principales transformaciones que atraviesa la sociedad bonaerense.

El estudio incorpora mediciones sobre el Índice POLITICAR, el fenómeno de los outsiders, la intención de voto presidencial, escenarios de ballotage, la evaluación de la gestión de Axel Kicillof, la carrera por la Gobernación bonaerense y las internas del peronismo y de la oposición provincial.

La investigación fue realizada entre el 20 y el 22 de julio mediante la metodología IVR (respuesta de voz interactiva), sobre una muestra de 1.200 bonaerenses mayores de 16 años, con un margen de error de ±2,8%.

La confianza institucional dejó de caer

Uno de los principales datos del informe es la recuperación del Índice POLITICAR, que alcanzó los 44,4 puntos y registró una mejora respecto de la medición de junio. Aunque la suba es moderada, representa la primera señal de estabilización institucional luego de varios meses de deterioro.

El indicador, desarrollado por La Tintorería, busca medir el nivel de confianza de los bonaerenses en instituciones y actores del denominado círculo rojo, incluyendo dirigentes políticos, empresarios, medios de comunicación, sindicatos, la Justicia, el Congreso y la Iglesia.

La Iglesia encabeza el ranking con 51,2 puntos, seguida por los medios de comunicación (47,4) y los partidos políticos (47,2). En el extremo opuesto aparecen la Justicia (39,6) y los sindicatos (37,2).

Desde la consultora sostienen que, más allá de los números, el principal dato político es que la confianza institucional dejó de deteriorarse, aunque todavía resulta prematuro hablar de una recuperación consolidada.

La irrupción de los outsiders y la búsqueda de nuevos liderazgos

El informe también pone el foco en un fenómeno que comienza a consolidarse: la valoración social de figuras provenientes de ámbitos ajenos a la política tradicional. Según el estudio, una parte importante del electorado empieza a otorgar legitimidad a perfiles vinculados con la gestión, la innovación y la capacidad para resolver problemas.

Dentro de ese universo, Marcos Galperín aparece como la figura con mayor respaldo, alcanzando el 37,8% de las respuestas afirmativas. En segundo lugar se ubica Daniel Hadad, con el 23,8%, seguido por Jorge Brito, Carlos Melconian y Horacio Marín.

El trabajo sostiene que el posicionamiento de Hadad constituye uno de los principales hallazgos del estudio, ya que su valoración no se explica únicamente por su nivel de conocimiento público, sino también por su capacidad para construir puentes entre dirigentes políticos, empresarios y referentes sociales.

La polarización sigue dominando la carrera presidencial

La medición confirma que el escenario nacional continúa organizado alrededor de dos grandes espacios políticos: el peronismo y La Libertad Avanza. Ambas fuerzas concentran la mayor parte de las preferencias electorales, mientras que las alternativas intermedias todavía no logran consolidarse.

Sin proyectar indecisos, el peronismo lidera la intención de voto presidencial con el 35,9%, seguido por La Libertad Avanza con el 32,6%. Más atrás aparecen la izquierda (6,3%), el PRO (4,8%) y la UCR (3,3%). El 17,1% de los consultados aún no definió su voto.

Cuando se proyectan los indecisos, el peronismo alcanza el 42% y La Libertad Avanza el 38,2%, confirmando un escenario de fuerte polarización.

Kicillof y Milei: un ballotage completamente abierto

La simulación de una segunda vuelta entre Axel Kicillof y Javier Milei muestra una competencia extremadamente ajustada. Sin proyectar indecisos, Kicillof obtiene el 43% y Milei el 40,8%.

Con la redistribución de los votantes indecisos, el gobernador bonaerense alcanza el 50%, mientras que el actual presidente llega al 47,4%, manteniendo una diferencia mínima que deja el escenario completamente abierto.

Según el informe, el principal hallazgo no radica en quién aparece al frente de la medición, sino en que ninguno de los dos dirigentes logra construir una mayoría contundente, otorgando un papel central a los votantes independientes y a quienes hoy eligen opciones alternativas.

El desgaste de la gestión provincial y la disputa por la Gobernación

En la provincia de Buenos Aires, la evaluación de la gestión de Axel Kicillof registra un nuevo deterioro respecto de junio. La desaprobación supera por primera vez los diez puntos de saldo negativo, aunque el oficialismo conserva un núcleo de apoyo superior al 40%, lo que mantiene abierta la competencia electoral.

En paralelo, la disputa por la Gobernación continúa estructurada alrededor de dos grandes espacios: el peronismo y La Libertad Avanza, mientras las fuerzas intermedias siguen sin encontrar un lugar competitivo dentro del escenario bonaerense.

Dentro del oficialismo provincial, Federico Achával y Julio Alak aparecen como los dirigentes mejor posicionados, mientras que Diego Santilli se consolida como el principal referente opositor, aunque todavía deberá construir acuerdos con el PRO y la UCR para competir por la Gobernación.

Mucho más que una encuesta

Desde La Tintorería aseguran que el objetivo del informe no es únicamente describir datos, sino identificar tendencias, comprender cómo evolucionan las expectativas sociales y construir herramientas que permitan anticipar los cambios políticos de los próximos años. El estudio busca consolidar una serie histórica capaz de explicar cómo se transforma la relación entre la ciudadanía y las instituciones en un contexto de profundas transformaciones políticas.

Porque, como resume el propio informe, detrás de cada dato hay una historia y detrás de cada tendencia existe una oportunidad para comprender mejor hacia dónde evoluciona la política argentina.