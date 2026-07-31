La Cámpora y Kicillof chocan en Lanús tras un acto fallido

La pelea entre La Cámpora y el espacio político que conduce Axel Kicillof ya dejó de ser un intercambio de señales para convertirse en una disputa territorial abierta. Esta vez, el escenario fue Lanús, donde el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) denunció que la gestión del intendente Julián Álvarez bloqueó la realización de un plenario de salud pública que iba a encabezar el diputado nacional y exministro de Salud, Daniel Gollán.

El encuentro estaba previsto en el Centro Comercial e Industrial de Lanús y formaba parte del despliegue que el kicillofismo impulsa para consolidar su estructura política en municipios donde el control territorial permanece en manos de otros sectores del peronismo.

Desde el municipio sostuvieron que el espacio se encontraba destinado a actividades oficiales y comunitarias vinculadas con el receso invernal. Del otro lado, la explicación fue recibida con incredulidad. Los organizadores aseguraron que no existieron actividades que impidieran el uso del salón y denunciaron que la suspensión respondió a una decisión política destinada a evitar el desembarco del MDF en uno de los distritos más sensibles de la Tercera Sección Electoral.

La batalla es por el territorio

En el entorno del kicillofismo no hablan de un simple inconveniente logístico. Aseguran que hubo maniobras deliberadas para frustrar la actividad y describen un operativo destinado a impedir que el espacio construya una referencia propia en Lanús. Entre los cuestionamientos mencionan presiones sobre las autoridades del lugar y dificultades operativas que terminaron haciendo inviable el plenario.

La respuesta también dejó al descubierto otra capa de la interna. Cerca de Julián Álvarez relativizaron la responsabilidad directa del intendente y deslizaron que la decisión habría respondido a definiciones tomadas por la conducción política del camporismo.

Más allá de quién haya dado la orden, el episodio revela que la competencia entre La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro ya se juega municipio por municipio. Cada acto, cada local y cada dirigente que cambia de vereda forman parte de un tablero donde el objetivo es llegar fortalecido a las próximas definiciones electorales.

Mientras Kicillof intenta expandir su armado con recorridas, mesas técnicas y el respaldo de intendentes aliados, el camporismo busca conservar los territorios donde todavía mantiene capacidad de conducción. Lanús aparece como uno de esos puntos de fricción.

La discusión pública giró alrededor de un plenario sobre salud. La discusión política, en cambio, pasa por otra pregunta mucho más incómoda: quién conduce el peronismo bonaerense cuando termina el acto y empiezan a contarse los propios. Porque en esta interna el verdadero recurso estratégico no es un salón. Es el territorio.