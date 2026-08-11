Justicia en Quilmes: Plaza de Mayo 1955 y Fusilamientos de José León Suárez

Setenta años pueden parecer una distancia imposible para la Justicia. Para la memoria, no. Este martes 11 de agosto, Quilmes volverá a poner en el centro dos heridas profundas de la violencia política argentina: los bombardeos a Plaza de Mayo y los fusilamientos de José León Suárez. La APDH Regional Conurbano Sur convocó a una jornada abierta en el Anexo del Colegio de Abogados de Quilmes para explicar cómo avanzan las causas.

La actividad comenzará a las 18 en Colón 338 y tendrá como expositores a Eduardo Tavani, abogado de la APDH y querellante en la causa por los bombardeos, y Alberto Palacio, representante legal de familiares de víctimas de los fusilamientos de José León Suárez.

No se trata de volver sobre episodios encerrados en los libros de historia. Los dos procesos atraviesan una pregunta concreta: qué puede hacer la Justicia cuando las víctimas y sus familias tuvieron que esperar décadas para que el Estado investigara hechos que durante años permanecieron sin respuesta suficiente.

La cita de Quilmes no inaugura un juicio nuevo, pero sí vuelve a poner en circulación pública causas que buscan establecer responsabilidades por hechos ocurridos hace siete décadas. Para que una causa llegue viva tantos años después hacen falta expedientes, abogados, familiares, organismos y una sociedad dispuesta a no aceptar que el paso del tiempo funcione como absolución automática.

Cuando el tiempo no alcanza para borrar una deuda

Los bombardeos sobre Plaza de Mayo y los fusilamientos de José León Suárez pertenecen a momentos distintos, pero comparten una marca: la violencia política y estatal contra personas que quedaron durante décadas esperando verdad y justicia. La actividad organizada por la APDH busca explicar qué lugar ocupan hoy esos expedientes y qué herramientas jurídicas permiten reconstruir responsabilidades tanto tiempo después.

La consigna elegida, “Nada es impune para siempre cuando hay memoria”, resume el sentido de la convocatoria. No presenta a la memoria como ceremonia ni nostalgia, sino como una forma de insistencia pública cuando las instituciones tardan demasiado en responder.

Quilmes no será solamente el lugar físico de una charla entre especialistas. Será un punto de encuentro entre historias nacionales y una comunidad que construyó durante décadas organismos y espacios de derechos humanos alrededor de la memoria.

Para quienes no conocen las causas, la jornada ofrece una oportunidad poco habitual: escuchar a los abogados que intervienen directamente y entender cómo un hecho histórico se transforma en expediente, qué obstáculos aparecen después de tantas décadas y qué significa reclamar justicia cuando muchos protagonistas ya no están.

La APDH remarcó que detrás de ambos procesos existen víctimas y familias que llevan alrededor de setenta años esperando una respuesta. Para quien perdió a un familiar, el tiempo no convierte una muerte en una estadística antigua.

Por eso estas causas siguen teniendo presente. No porque una sociedad pueda vivir mirando hacia atrás, sino porque tampoco puede construir demasiado hacia adelante si acepta que algunos crímenes queden fuera de toda pregunta.

El martes, en Quilmes, no se resolverán siete décadas en una tarde. Pero se hará algo elemental y necesario: mantener abierta la conversación, explicar lo que la Justicia todavía busca y recordar que la verdad puede demorarse muchísimo. Lo único que no puede permitirse es perder la memoria que la hace posible.