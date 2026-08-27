Robaron una casa en Temperley, siguieron la pista de un auto y terminaron con dos detenidos

El golpe ocurrió en Temperley, pero la investigación terminó cruzando buena parte del Conurbano. Un robo dentro de una vivienda sobre la avenida Almirante Brown puso a los investigadores detrás de un auto, después de una ruta de escape y finalmente frente a varias puertas en Caseros. Casi dos meses más tarde, seis allanamientos en Tres de Febrero terminaron con dos hombres detenidos y una colección de elementos que ahora deberán encontrar su lugar dentro del expediente.

El asalto que originó la causa ocurrió el 7 de julio, en una casa ubicada sobre Almirante Brown al 3100. La denuncia activó la intervención del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría 3ª de Temperley, que comenzó un trabajo bastante menos espectacular que una persecución, pero habitualmente más efectivo: reconstruir movimientos.

Las cámaras públicas y privadas de la zona fueron armando la secuencia. Entre las imágenes apareció un Fiat Cronos que, según establecieron los investigadores, había participado en el hecho. La patente permitió avanzar sobre el vehículo y seguir el recorrido posterior al robo.

A partir de allí, la pesquisa empezó a alejarse de Temperley. Los investigadores sostienen que detrás del asalto habría actuado un grupo integrado por al menos cuatro personas. Con las pruebas incorporadas a la causa, la UFI N° 11 y el Juzgado de Garantías N° 8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora autorizaron seis procedimientos sobre domicilios relacionados con los sospechosos.

El mapa llevó finalmente hasta Caseros, en el partido de Tres de Febrero.

Seis allanamientos y dos detenidos en Caseros

Uno de los operativos se realizó en una vivienda de Martín de Álzaga al 2700. Allí fue detenido A. N. D. S. y los policías secuestraron un teléfono celular, precintos plásticos, una visera negra y 21 pares de guantes de látex negros.

También encontraron municiones: seis cartuchos calibre .32 largo y uno calibre 9 milímetros, todos intactos. Esos elementos quedaron incorporados a la investigación y ahora será la Justicia la que deberá determinar su relevancia concreta para reconstruir el robo.

El segundo arresto ocurrió durante otro allanamiento, esta vez sobre Carhué al 4500. Allí fue apresado C. E. S. Durante el procedimiento se incautaron tres teléfonos celulares -dos iPhone 15 y un Motorola-, además de un pantalón de jean y un par de zapatillas beige que los investigadores consideran potencialmente útiles para el cotejo con las imágenes y otras pruebas reunidas.

Los otros cuatro domicilios registrados durante el despliegue no aportaron elementos considerados relevantes para el expediente.

Según la información incorporada a la investigación, los dos hombres tienen antecedentes penales. Además del robo de Temperley, los investigadores buscan establecer si pudieron haber participado en otros asaltos cometidos con mecanismos semejantes en distintos puntos del Conurbano. Esa hipótesis, por ahora, forma parte de una pesquisa y deberá sostenerse con evidencia.

Ambos quedaron a disposición de la Justicia acusados por robo agravado cometido en poblado y en banda y por la utilización de una llave verdadera que habría sido sustraída previamente. La causa permanece bajo intervención del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

La secuencia deja una fotografía bastante reconocible de cómo se investigan muchos delitos en el Gran Buenos Aires. El hecho ocurre en una punta del mapa y quienes aparecen bajo sospecha pueden estar a decenas de kilómetros. Entre ambas quedan cámaras, teléfonos, vehículos, prendas, horarios y pequeñas huellas que los investigadores intentan convertir en una secuencia coherente.

Esta vez el recorrido comenzó frente a una vivienda de Temperley y terminó con policías allanando seis domicilios en Caseros. Dos hombres quedaron detenidos. Ahora empieza otra parte, menos visible que los operativos y bastante más decisiva: demostrar ante la Justicia que el camino reconstruido desde aquella casa conduce efectivamente hasta ellos.