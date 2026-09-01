Sergio Berni: “si llegamos a los autores intelectuales, vamos a entender por qué Cristina está detenida y proscripta”

“Han pasado cuatro años con indicios más que suficientes para determinar quiénes fueron los autores intelectuales del intento de asesinato de la expresidenta y, a cuatro años de ese hecho, todavía no hemos tenido una sola respuesta de la Justicia”, afirmó Berni.

Por el atentado fueron condenados Fernando Sabag Montiel, autor material del ataque, y Brenda Uliarte, considerada partícipe necesaria. Sin embargo, para Berni sigue sin esclarecerse una cuestión central: determinar si existieron autores intelectuales detrás del intento de magnicidio.

En ese sentido, sostuvo que “en la investigación hubo muchas cosas que no se llevaron adelante con la profundidad necesaria para poder dar con lo más importante, que eran los autores intelectuales”.

El senador también remarcó que el esclarecimiento del atentado debió haber sido una responsabilidad de todo el sistema político. “El arco político en su conjunto tenía la obligación de seguir de cerca el desarrollo de la investigación”, señaló.

Finalmente, Berni vinculó la necesidad de avanzar sobre las responsabilidades detrás del ataque con la situación política y judicial de la expresidenta: “Si nosotros llegamos a esos autores intelectuales, créame que vamos a entender por qué Cristina hoy está detenida y proscripta”.