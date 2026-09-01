El mercado le da ventaja a Milei para 2027, pero la reelección está lejos de estar asegurada

El mercado empezó a votar antes que los argentinos. No pone una boleta en la urna: pone precio a los bonos. Y favorece a Javier Milei sin regalarle ninguna victoria. Un informe de GMA Capital estima que los activos soberanos reflejan una probabilidad del 53,5% de reelección del Presidente en 2027, contra 46,5% para una alternativa opositora. Hay ventaja, sí. Pero no hay ola ni inevitabilidad: para el dinero que apuesta y se cubre, la elección sigue abierta.

El número desarma dos relatos cómodos. El oficialismo puede leer que el mercado ve más probable su continuidad. La oposición puede mirar el mismo cálculo y advertir que, frente a un Gobierno que hizo del equilibrio fiscal y la baja de la inflación su carta de presentación, la diferencia es de apenas siete puntos. En términos políticos, el mercado no está comprando una reelección segura. Está comprando incertidumbre con Milei apenas adelante.

La señal aparece en un momento adverso para los activos argentinos. Desde el 7 de julio, el riesgo país pasó de 403 a 505 puntos básicos. GMA sostiene que los inversores incorporan con mayor fuerza el riesgo electoral y la capacidad del programa para sostenerse cuando la discusión deje de girar sólo alrededor del déficit y pase por actividad, ingresos y empleo.

Cuando los bonos empiezan a mirar las urnas

La consultora midió ese riesgo observando la tasa forward entre los bonos AO27 y AO28, el tramo que cruza el calendario presidencial. Esa tasa ronda el 15,9% anual y, descontado un rendimiento comparable del Tesoro estadounidense, implica una sobretasa cercana a 1.064 puntos básicos. El mercado está cobrando caro atravesar 2027 porque no sabe qué encontrará del otro lado.

Para construir el cálculo, GMA tomó dos escenarios extremos: un riesgo país de 250 puntos si continúa el oficialismo y uno de 2.000 puntos ante una alternativa considerada hostil para los activos. Bajo esos supuestos, la probabilidad de que el actual proceso económico llegue en pie hasta diciembre de 2027 asciende al 85,4%. Pero cuando el foco se corre del programa a la elección concreta, la estimación baja al 53,5%. Esa diferencia es la clave: el mercado ve más chances de continuidad económica que de reelección política.

Y ahí entra la calle. F2 Soluciones Financieras advierte que el ahorro de los hogares cayó en 2025 a su menor nivel como porcentaje del PBI desde 2018 y al segundo registro más bajo desde 2006. Al mismo tiempo, el consumo habría trepado hasta alrededor del 70% del PBI. No necesariamente porque las familias estén de fiesta, sino porque cuando el ingreso disponible se achica también se consume ahorro para sostener gastos cotidianos.

Para Milei, el desafío de 2027 empieza ahí. El superávit fiscal puede ordenar expectativas, una inflación menor puede recomponer previsibilidad y las victorias legislativas pueden exhibir poder. Pero ninguna de esas variables vota. Votan personas que comparan lo que ganan con lo que gastan, saben si pudieron ahorrar y sienten en la mesa si la estabilización llegó hasta su casa.

El 53,5% de GMA no es una encuesta ni un pronóstico electoral. Es el precio que hoy le pone el mercado a una posibilidad. Y su mensaje es menos eufórico de lo que podría gustarle a la Casa Rosada: Milei corre primero, pero con el adversario respirándole en la nuca. Cuando falta más de un año, eso no es tener la elección ganada. Es apenas tener la pole.