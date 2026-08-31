Caputo pide confiar en Argentina, pero tiene el 95% de sus depósitos en el exterior

Luis Caputo conduce la economía argentina con una convicción pública que no parece replicar en la geografía de su propio patrimonio. Su declaración jurada al cierre de 2025 informa bienes, depósitos y dinero por $19.509 millones. El dato político está menos en el tamaño de la fortuna que en dónde descansa: de los $13.030 millones declarados en depósitos, $12.422 millones están radicados fuera del país. Es decir, el 95,3% de sus depósitos bancarios está en el exterior.

La escena es incómoda incluso antes de discutir legalidad. No hay nada ilícito, por sí mismo, en tener activos fuera de la Argentina. Tampoco una declaración jurada demuestra que un funcionario desconfíe de la política que aplica. Pero cuando quien administra el tipo de cambio, las tasas, la deuda y buena parte de la arquitectura financiera nacional mantiene casi toda su liquidez bancaria lejos del sistema local, la pregunta deja de ser contable y pasa a ser política: ¿qué señal recibe el argentino al que se le pide confiar?

En el país, Caputo declara tres cajas de ahorro en pesos con saldos mínimos, una caja en dólares valuada en $23,1 millones y cinco plazos fijos que suman alrededor de $584,2 millones. En efectivo informa $122.071 y un centavo de dólar. En el exterior, en cambio, aparece una cuenta corriente en dólares valuada en $11.739 millones. Si se computan todos sus bienes, depósitos y participaciones, aproximadamente el 68% del patrimonio declarado está fuera de la Argentina.

El ministro que pide confianza

La cuestión se vuelve más filosa cuando se observa la evolución patrimonial. Caputo comenzó 2025 declarando $11.851 millones y terminó con $19.509 millones. Son $7.658 millones adicionales, una suba del 64,6% medida en pesos. Al mismo tiempo, sus deudas bajaron de $193,9 millones a $21,9 millones. La declaración jurada no permite trasladar automáticamente ese crecimiento a dólares sin definir tipos de cambio comparables, por lo que cualquier porcentaje en moneda dura requiere otra metodología.

También aparecen inversiones empresarias y financieras. Conserva una participación del 50% en Anker Latinoamericana por $61,2 millones, sociedad que compartió con Santiago Bausili, hoy presidente del Banco Central. Declara además Ancora Investments LP, registrada en Canadá, valuada en $888 millones al cierre de 2025, junto con participaciones en Palmeral Chico y Sacha Rupaska.

El punto, otra vez, no es convertir riqueza en delito ni insinuar lo que la documentación no prueba. Es algo más elemental. Caputo es el principal vendedor político de un programa que pide paciencia, confianza y permanencia dentro del sistema argentino. La población debe ahorrar en pesos, bancarse tasas, esperar inversiones y creer que el sacrificio desembocará en estabilidad. El ministro, mientras tanto, muestra una estructura patrimonial donde la caja fuerte más importante está cruzando la frontera.

Ahí aparece la contradicción que ningún PowerPoint puede maquillar. Un ministro de Economía no está obligado a tener todo su patrimonio en el país, pero sí queda expuesto a una pregunta de credibilidad cuando el 95,3% de sus depósitos está afuera. Porque la confianza no se decreta, no se licita y no entra por el RIGI. Se construye también con señales. Y pocas señales son más elocuentes que esta: mientras Caputo administra el riesgo argentino, buena parte de su dinero duerme lejos de él también.