Golpe al narco en Florencio Varela y Quilmes: 30 allanamientos, 18 aprehendidos y un arsenal

Treinta allanamientos, tres campos, tres búnkeres y un procedimiento de urgencia marcaron un amplio operativo antidrogas en Florencio Varela y Quilmes. La Dirección de Investigaciones de Delitos Federales terminó con 18 personas aprehendidas y el secuestro de marihuana, cocaína, pasta base, armas, dinero, teléfonos y equipos de comunicación. Detrás del despliegue aparece una hipótesis más compleja que la de un simple punto de venta: los investigadores buscan probar la existencia de una estructura dedicada al abastecimiento, distribución y comercialización de drogas.

La causa avanzó a partir de vigilancias, seguimientos, filmaciones y análisis de comunicaciones. Con ese material, los investigadores reconstruyeron una presunta red con vendedores, búnkeres utilizados como puntos de comercialización. La pesquisa ubica como supuesto jefe a Nelson Adrián Prieto Grance, de 24 años, conocido como “Paraná” o “Parancito”, cuyo nombre también aparece bajo investigación en otros expedientes vinculados con homicidios y hechos de sicariato.

En los procedimientos fueron encontrados 3,8 kilos de marihuana, 307 gramos de cocaína y 204 gramos de pasta base, además de una sustancia granulada bajo análisis pericial. También quedaron incautadas balanzas, recortes de nylon, pipas, cucharas con vestigios y anotaciones vinculados a la pesquisa.

Armas, dinero y una estructura bajo la lupa

El costado más oscuro del operativo apareció con las armas. Fueron secuestrados cinco revólveres de distintos calibres, entre ellos .38, .32 y .357 Magnum, una pistola Glock 9 milímetros y numerosas municiones. A eso se sumaron dos chalecos antibalas con fundas policiales y numeración suprimida, cuya procedencia será peritada. Ese hallazgo abre una línea sensible: no sólo importa quién tenía esos elementos, sino cómo llegaron hasta allí.

También se encontraron 2.900 dólares, 621.500 pesos y 122.000 guaraníes, además de 16 teléfonos celulares y tres handies. Todo quedó incorporado a la causa para determinar movimientos, contactos y vínculos. Entre los vehículos secuestrados aparecen un auto sin patente colocada, una Honda XR 125 y un cuadro de motocicleta Zanella con numeración eliminada.

Entre los aprehendidos figura Matías Damián Rosales, a quien inicialmente se le atribuyó tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La investigación también alcanzó a Rocío Belén López, de 36 años, quien debía cumplir arresto domiciliario por una causa relacionada con la Ley 23.737 y no se encontraba en la vivienda durante el procedimiento. La Justicia deberá definir la responsabilidad de cada aprehendido.

Los búnkeres señalados como puntos de venta fueron derribados tras los allanamientos con participación municipal. La medida busca impedir que vuelvan a utilizarse para comercializar drogas, aunque tirar abajo paredes no reemplaza el trabajo de reconstruir la red económica y humana que puede sostenerlas.

La causa tramita ante la UFI Descentralizada N° 1 de Estupefacientes de Florencio Varela, a cargo del fiscal Leonardo Valli, con intervención del Juzgado de Garantías N° 6 de Quilmes. Por ahora hay aprehendidos, elementos secuestrados y una hipótesis criminal bajo investigación. No hay condenas. El expediente entra ahora en una etapa decisiva: cruzar teléfonos, peritajes y testimonios para saber cómo funcionaba la organización y quién ocupaba cada rol.

En Florencio Varela y Quilmes quedaron armas, droga, dinero y teléfonos sobre una mesa después de treinta puertas abiertas por orden judicial. Pero el tamaño real de una red no se mide sólo por lo que entra en una bolsa de evidencia. Se mide por quién la financia, quién la abastece y quién vuelve a ocupar el lugar cuando cae el último vendedor. Esa parte de la historia recién empieza a escribirse en tribunales.