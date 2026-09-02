El Municipio certificó a 89 emprendedores y sumó 44 proyectos a la marca “Hecho en Brown”

El Municipio de Almirante Brown llevó adelante una jornada de cierre y reconocimiento de las actividades desarrolladas por la Escuela de Emprendedores del Instituto Municipal de Economía Social (IMES), durante la cual se entregaron 89 certificados y 44 certificaciones de la marca “Hecho en Brown”.

La actividad se realizó en la Casa Municipal de la Cultura de Adrogué y fue encabezada por el intendente interino Juan Fabiani junto a la jefa de Gabinete, Paula Eichel, y al secretario de Relaciones con la Comunidad, Federico Sassone; el presidente del Instituto Municipal de Economía Social (IMES), Víctor Capparelli; y la directora de Economía Social y Popular, Gabriela Lacquaniti.

Durante la jornada, los emprendedores presentaron sus proyectos, exhibieron sus productos y compartieron el trabajo realizado a lo largo del proceso de formación. De este modo, se generó un espacio de encuentro que permitió el intercambio de experiencias, la visibilización de la producción local y el fortalecimiento de los proyectos productivos del distrito.

La Escuela de Emprendedores del IMES propone un recorrido formativo de 12 encuentros semanales, orientado a brindar herramientas concretas para el desarrollo y fortalecimiento de emprendimientos. En este marco, 89 participantes recibieron sus certificados tras completar el proceso de capacitación.

Asimismo, 44 emprendimientos recibieron la certificación “Hecho en Brown”, la marca certificadora municipal destinada a reconocer, visibilizar y fortalecer productos elaborados en el distrito que cumplen con determinados estándares de origen, calidad y producción.

Los emprendedores recibieron el Manual de Marca, Acta de Compromiso, evaluación de certificación de origen y calidad, Guía de Implementación de la Marca, además de etiquetas y stickers para aplicar en sus productos.

Finalmente, se presentaron también ocho microcréditos que ya habían sido otorgados a emprendedores y que se encuentran en proceso de cobro.

“En Almirante Brown seguimos acompañando a emprendedores mediante capacitación, asistencia, financiamiento y herramientas de promoción que contribuyen al crecimiento de los proyectos productivos y al fortalecimiento de la economía social y popular del distrito”, destacó al respecto Mariano Cascallares.