El Vaticano recorrió el Cottolengo Don Orione y Luján de cara a la posible visita de León XIV

En Claypole, los representantes de la Santa Sede recorrieron las instalaciones del Cottolengo, institución dedicada a la atención y acompañamiento de personas con discapacidad. El lugar aparece entre las alternativas para una actividad del pontífice vinculada a sectores en situación de vulnerabilidad.

La comitiva también estuvo en Luján, donde se analiza la organización de una multitudinaria misa papal. Previamente, autoridades de la Iglesia mantuvieron un encuentro con el gobernador bonaerense Axel Kicillof para abordar cuestiones organizativas y de seguridad.

Por el momento, desde la Conferencia Episcopal Argentina señalaron que estas visitas forman parte de un relevamiento previo y que la agenda definitiva deberá ser confirmada por el Vaticano.

La posible presencia de León XIV en el Cottolengo genera una expectativa especial en Claypole y en toda la comunidad de Almirante Brown, ante lo que podría convertirse en una visita histórica para la región.