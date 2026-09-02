Agustín Balladares: “más que nunca revalidamos al empresario argentino que genera trabajo y valor agregado

Día de la Industria Nacional

El dirigente peronista visitó la empresa FEMYP S.R.L. donde fue recibido por su Presidente, Vicente Such.

En el marco del Día de la Industria Nacional, el ex Presidente del Honorable Concejo Deliberante de Lanús y actual Asesor del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Agustín Balladares, visitó la firma FEMYP S.R.L. ubicada en Quintana 840 de Lanús Oeste; una industria consolidada como referente en el desarrollo y refacción de ascensores y escaleras mecánicas, con más de 30 años de trayectoria en el sector. Sus servicios abarcan desde la instalación hasta el mantenimiento de ascensores para edificios residenciales y comerciales.

Balladares fue recibido en el lugar por el Presidente de la empresa, Vicente Such y juntos recorrieron las instalaciones de la misma.

El encuentro fue oportuno para charlar sobre la realidad del sector en particular y del empresariado argentino en general, en tiempos extremadamente difíciles, dadas las políticas económicas llevadas adelante por el Gobierno Nacional.

En este cuadro, Balladares expresó, “En primer lugar quiero agradecer a Vicente por llevar adelante con vocación nacional esta empresa que es modelo en nuestra Patria y todo empieza acá, en Lanús” a lo que agregó, “En el Día de la Industria Nacional revalidamos al empresario argentino que genera trabajo y valor agregado”. Con referencia a las políticas del Gobierno Nacional, dijo, “Hoy la economía de Milei hace que cada vez sean más las industrias que cierren. Necesitamos revertir esto y poner al trabajo argentino en el centro.” También se refirió a las condiciones y herramientas que un Gobierno Municipal puede y debe propiciar, “Desde los Estados locales también hay desafíos para asumir, junto a los distintos eslabones del Estado, sobre la definición de una matriz productiva que genere trabajo, ingresos, identidad y comunidad”. Por último, consideró como necesario e imprescindible “el establecer una educación técnica y de oficios coordinada con esa matriz productiva, formando a nuestros jóvenes y trabajadores para las necesidades reales de cada territorio, como así también pensar políticas impositivas que acompañen, promuevan y fortalezcan a quienes invierten, producen y generan empleo”.

Cabe recordar que el 2 de septiembre se instauró como el Día de la industria Nacional en 1941, conmemorando la primera exportación realizada ese día pero del año 1587, desde un puerto argentino al Brasil.

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