Avellaneda: Sierra entregó diplomas a 115 vecinos que se capacitaron en oficios

La intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra, y el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, encabezaron en el Centro Municipal de Arte la entrega de diplomas a 115 egresadas y egresados de los cursos de formación laboral dictados por Ministerio, a través del Instituto de Formación Laboral, en articulación con el Municipio.

Durante el acto, la Jefa comunal felicitó a las y los capacitadores y resaltó la importancia de que las formaciones se dicten en distintos puntos de la ciudad, para que los vecinos no tengan que trasladarse.

Los Centros de Formación Laboral (CFL) brindan cursos y trayectos formativos gratuitos, con reconocimiento oficial, orientados a la formación en oficios. En este caso, las capacitaciones fueron: peluquería; operador de cuidado de adultos mayores; mecánico de bicicletas; operador sociocomunitario; operador informático para administración; montador electricista; estampado múltiple; manicuría; gestión de emprendimientos productivos; jardinería y productor de elaboraciones de conservas.

La intendenta Sierra destacó que los cursos también se dictan en el Centro de Inclusión para Personas con Discapacidad “porque queremos una sociedad más justa e inclusiva”.

Asimismo, llamó a tener esperanza y definió al trabajo como “un ordenador de la vida”. En ese sentido, criticó al gobierno nacional por no generar trabajo y destruir el aparato productivo. “Las familias se quiebran por no tener sustento”, sostuvo.

“Cada certificado es una pelea al presente”, coincidió luego el ministro de Trabajo, Walter Correa, quien valoró la articulación con el Municipio y destacó el contraste con el Gobierno nacional: “Hay una situación de espejo. El gobierno de la Provincia, con Axel Kicillof, cree que el Estado debe formar y capacitar al pueblo”.

Desde Avellaneda, junto a la Provincia, buscamos generar herramientas que mejoren el presente de nuestra comunidad, a través de capacitaciones y trabajo digno.

Del acto también participaron el secretario Ejecutivo del Instituto Provincial de Formación Laboral, Ezequiel Berrueco; la directora provincial de Empleo, Claudia Lazzaro; la directora de Rendición de Programas Especiales de la Secretaría de Desarrollo de Avellaneda, Candela Córdoba; y el delegado regional del Ministerio de Trabajo, Gustavo Cousirat.