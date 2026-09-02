La clase media pierde la prepaga: 1,2 millones de argentinos se quedaron sin cobertura privada

La pérdida de cobertura médica privada muestra una de las caras menos visibles del ajuste: el retroceso material de sectores. Según un relevamiento del Instituto Argentina Grande (IAG), elaborado sobre datos del INDEC, entre el cuarto trimestre de 2023 y el primero de 2026 unas 1.246.285 personas dejaron de contar con prepaga, obra social o mutual y pasaron a depender exclusivamente del sistema público.

No es un dato sanitario aislado. Es una radiografía de ingresos. Entre noviembre de 2023 y julio de 2026, las cuotas de las prepagas acumularon una suba del 475%, frente a una inflación del 329%, según el informe. Cuando desaparece un puesto formal, muchas veces desaparece también la obra social del trabajador y de su familia.

Una parte de la clase media argentina está desprendiéndose de bienes y servicios que históricamente funcionaron como marcadores de movilidad social. La prepaga, como el colegio privado, el segundo auto o las vacaciones, nunca fueron solamente gastos: representaron la posibilidad de comprar autonomía y alejarse de la precariedad.

La proletarización silenciosa de la clase media

Hablar de proletarización no significa que quien cancela una prepaga se convierta automáticamente en pobre. Describe una pérdida de capacidad económica y de márgenes de elección. Empieza a recortar aquello que antes consideraba estable. Primero cambia hábitos, después baja de plan y finalmente abandona servicios. La caída social rara vez llega con certificado: aparece en cuotas que ya no se pueden pagar.

El Gran Buenos Aires concentra la señal más potente. Según el IAG, la cantidad de habitantes sin cobertura privada creció 21,4% en los partidos del GBA. En el área metropolitana, la proporción dependiente exclusivamente del sistema público pasó del 30,8% al 35,9%, con 904.131 personas adicionales.

La consecuencia económica tiene una segunda vuelta. El gasto que una familia deja de realizar en medicina privada no elimina su necesidad de atención: la traslada al hospital público. El ahorro forzado del hogar termina así convertido en mayor demanda sobre un sistema estatal que debe absorber pacientes sin que necesariamente aumenten sus recursos al mismo ritmo.

El deterioro atraviesa todo el país. En el Noreste, el 46,3% de la población depende exclusivamente de la salud pública; en el Noroeste, el 39,6%; en Cuyo, el 38%; en la región Pampeana, el 32%; y en Patagonia, el 23,4%. Ushuaia-Río Grande registró el mayor crecimiento relativo de personas sin cobertura privada, con 47,1%.

También hay una simetría reveladora: 624.948 mujeres y 621.337 hombres perdieron cobertura privada. Ya no es excepción: es tendencia

La estabilización macroeconómica puede ordenar precios y balances, pero no alcanza para describir qué sucede puertas adentro de los hogares. Una economía también se mide por las opciones que conserva una familia después de pagar comida, vivienda y servicios.

Durante décadas, la clase media argentina imaginó el progreso como una escalera: mejor trabajo, mejor educación, mejor cobertura, más autonomía. Cuando empieza a bajar esos peldaños para sostener lo indispensable, la discusión deja de ser cuánto consume y pasa a ser qué lugar ocupa. Perder la prepaga puede parecer una decisión doméstica. Multiplicada por 1,2 millones, es otra cosa: una clase media que todavía conserva el nombre, pero empieza a perder aquello que le daba contenido.