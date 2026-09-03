Alte Brown y Lomas de Zamora proyectan obras y mejoras en la arteria que conecta ambos distritos

En este marco, la jefa de Gabinete de Almirante Brown, Paula Eichel, mantuvo una reunión y recorrida de trabajo con su par de Lomas de Zamora, Sol Tischik, para analizar distintas intervenciones que permitan optimizar las condiciones de circulación y el entorno urbano a lo largo de esta importante traza que conecta a Lomas con Brown.

Durante el encuentro también participaron integrantes de los equipos de Obras Públicas de ambos municipios, quienes intercambiaron propuestas y analizaron las necesidades de infraestructura existentes en el sector, con el propósito de avanzar en una planificación articulada.

Entre los principales temas abordados se destacó la posibilidad de impulsar nuevas obras viales para mejorar la traza, como bacheos; también crear un paseo temático y mejoras de iluminación, todo destinado a mejorar la transitabilidad, la identidad de esta calle que conecta ambos distritos, fortalecer la seguridad y acompañar el crecimiento urbano de la zona.

“Seguimos trabajando articulando con el Municipio de Lomas de Zamora para proyectar y articular obras que beneficien a los vecinos. En este caso, sobre la calle 30 de Septiembre, con el foco puesto en generar mejor accesibilidad y conectividad”, sostuvo al respecto Mariano Cascallares.