En el Día de la Industria, empresas, bancos, universidades, embajadas y cámaras empresarias participaron de una nueva Ronda de Negocios organizada por el Municipio, la Provincia y el Puerto de Dock Sud, con foco en generar vínculos comerciales, abrir mercados y sostener a las pymes frente a la crisis productiva.
Fernando Gray recibió al intendente de Dolores, Juan Pablo García, y firmaron un acuerdo
Región03/09/2026
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, recibió al jefe comunal de Dolores, Juan Pablo García, con quien dialogó sobre la realidad de ambos distritos y el desarrollo de políticas orientadas al bienestar de las comunidades.
“Estos encuentros nos permiten intercambiar experiencias de gestión y avanzar en acuerdos que generen beneficios concretos para nuestras vecinas y nuestros vecinos. El trabajo conjunto entre municipios es fundamental para abordar los desafíos actuales y fortalecer el desarrollo local”, expresó Gray.
Durante la reunión, ambos intendentes firmaron un convenio que permitirá a las vecinas y los vecinos de Esteban Echeverría acceder a las termas de Dolores con un 30 % de descuento. El acuerdo forma parte de una agenda de cooperación e intercambio entre gobiernos locales, destinada a generar iniciativas conjuntas y acercar nuevas propuestas.
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