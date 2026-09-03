Fernando Gray recibió al intendente de Dolores, Juan Pablo García, y firmaron un acuerdo

“Estos encuentros nos permiten intercambiar experiencias de gestión y avanzar en acuerdos que generen beneficios concretos para nuestras vecinas y nuestros vecinos. El trabajo conjunto entre municipios es fundamental para abordar los desafíos actuales y fortalecer el desarrollo local”, expresó Gray.

Durante la reunión, ambos intendentes firmaron un convenio que permitirá a las vecinas y los vecinos de Esteban Echeverría acceder a las termas de Dolores con un 30 % de descuento. El acuerdo forma parte de una agenda de cooperación e intercambio entre gobiernos locales, destinada a generar iniciativas conjuntas y acercar nuevas propuestas.