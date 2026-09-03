Vagamundos 2026: Buenos Aires se prepara para tres jornadas de música, cultura y encuentro

Por Florencia Belén Mogno.

Los festivales musicales se constituyen como espacios que van más allá de la presentación de artistas sobre un escenario. El intercambio entre diferentes disciplinas, la posibilidad de descubrir nuevas propuestas y la generación de vínculos entre quienes forman parte del sector cultural son algunos de los aspectos que también atraviesan este tipo de encuentros.

En ese marco, las programaciones que reúnen expresiones de distintos territorios permiten acercar al público a una variedad de sonidos y recorridos artísticos. La convivencia entre proyectos, géneros y formas de creación abre, a su vez, espacios para el diálogo entre artistas, profesionales de la industria y espectadores.

La música, la poesía, el baile y las intervenciones artísticas pueden así formar parte de una experiencia más amplia, en la que el encuentro tiene un lugar central. Con esa premisa, Buenos Aires recibirá durante octubre una nueva edición del Festival Internacional Vagamundos, cuya propuesta se desarrollará a través de tres instancias diferentes.

Tres días con propuestas complementarias

La edición 2026 de Vagamundos se llevará a cabo los días 1, 2 y 3 de octubre y contará con actividades pensadas desde diferentes perspectivas. El programa incluirá un espacio orientado al desarrollo profesional, una jornada vinculada con las expresiones de la cultura popular y, finalmente, el festival artístico que reunirá música, poesía, performances y otras propuestas.

La primera actividad será Vagamundos Pro Networking, que tendrá lugar el 1 de octubre en el Palacio Libertad. La iniciativa estará destinada a artistas, managers, productores, programadores y otros integrantes de la industria musical, quienes podrán establecer contactos, ampliar sus redes y generar instancias de colaboración, circulación e intercambio.

Además de los espacios de vinculación, la propuesta profesional contará con charlas y tres showcases protagonizados por artistas de Argentina, Uruguay y Chile. De esta manera, la jornada buscará reunir herramientas vinculadas con el desarrollo de los proyectos musicales y oportunidades de contacto entre distintos actores del sector.

El segundo encuentro se realizará el 2 de octubre en Niceto Bar bajo el nombre “La Peña de los Vagamundos”. En esta oportunidad, la programación pondrá el foco en la cultura popular a partir de la música, las historias, las tradiciones y el valor del encuentro colectivo.

La actividad recuperará el espíritu de la peña como un ámbito destinado a compartir y celebrar manifestaciones relacionadas con la identidad cultural. Así, esta segunda instancia formará parte del recorrido que propondrá el festival antes de su jornada principal.

La jornada central del Festival Internacional Vagamundos

Por otra parte, el sábado 3 de octubre, desde las 19 horas, el Centro Cultural Matienzo, ubicado en Avenida Juan B. Justo 2959 de la Ciudad de Buenos Aires, será sede de la jornada central del Festival Vagamundos.

La programación artística reunirá a Mota, de Uruguay; Adrián Berra, de Argentina; Agustina Giovio, también de Uruguay; y Natu Yunis, de Chile. A estas presentaciones se sumará un recital de poesía a cargo de Oliver Kozlov.

La propuesta incluirá además experiencias interactivas y performances de la Compañía Zahoríes, que se desarrollarán durante el evento. Las intervenciones buscarán incorporar al público como parte activa de la experiencia y acompañarán el recorrido por los diferentes espacios de la jornada.

La programación reunirá universos vinculados con el pop, el rock, la música alternativa, los sonidos latinos, las expresiones étnicas, lo urbano y el reggae. Junto con esas propuestas musicales, la poesía y otras disciplinas artísticas completarán una grilla atravesada por artistas de Argentina, Uruguay y Chile.

De este modo, la jornada no se limitará a una sucesión de conciertos. La música en vivo convivirá con el baile, el arte, la gastronomía, las performances y las experiencias interactivas, en una convocatoria que reunirá públicos diversos dentro de un mismo espacio.

Una propuesta atravesada por la diversidad y el intercambio

Vagamundos nació con una identidad ligada a la diversidad cultural, la circulación de nuevas propuestas y el intercambio entre personas y escenas diferentes. Su carácter itinerante plantea cada edición como una escala de un recorrido en el que artistas y públicos pueden encontrarse y acercarse a otros proyectos.

Esa perspectiva se refleja en una programación que reúne distintas procedencias, generaciones, sonidos y formas de comprender la creación artística. La convivencia entre tradición, modernidad e innovación forma parte de una propuesta que busca abrir el diálogo entre expresiones diversas.

En este aspecto, la edición 2026 buscará fortalecer una comunidad vinculada con la música y la cultura, con propuestas destinadas tanto al desarrollo profesional como a la experiencia artística y colectiva. Las tres jornadas formarán parte de una misma iniciativa, aunque cada una abordará una dimensión particular del universo que propone Vagamundos.

Fuente fotografías: @sgprensaydifusion