Cottolengo Don Orione: León XIV reivindicó la dignidad frente al ajuste

León XIV eligió escuchar. En el Cottolengo Don Orione, las protagonistas fueron dos mujeres que hablaron de abandono, de hospitales y lugares transitorios, pero también del momento en que encontraron un hogar.

El Papa se conmovió ante Marta y Norma. Al darles tiempo y atención, puso en primer plano a personas cuyas necesidades suelen quedar relegadas en la discusión presupuestaria.

La visita de este lunes a Claypole tuvo esa fuerza política. Frente a un Gobierno que sostiene el ajuste como eje de su gestión, el Pontífice propuso una medida del progreso que obliga a mirar sus consecuencias: la acogida que una sociedad ofrece a las personas con discapacidad.

No hubo una acusación directa contra Javier Milei. Tampoco fue necesaria para que apareciera el contraste. León XIV habló desde una institución que necesita medicamentos, trabajadores y recursos constantes para sostener la vida cotidiana de más de 400 residentes. Allí, cualquier demora o insuficiencia del financiamiento tiene consecuencias sobre cuidados que no pueden interrumpirse.

El domingo, ante la dirigencia política, había reclamado dignidad y atención para las personas con discapacidad. En Don Orione les dio un lugar central dentro de su agenda. Las escuchó, las saludó y compartió parte de su mañana con quienes sostienen esa comunidad.

Fue Mariano Cascallares quien le dio la bienvenida a papa León XIV, junto al intendente interino browniano, Juan Fabiani. En la oportunidad Cascallares le obsequió Mariano Cascallares un cuadro con una estampilla con el corazón de Don Orione en el 150° aniversario de su natalicio.

Se trata de una estampilla de edición limitada emitida por el Correo Argentino. En el centro del cuadro posee el matasellos (marca de tinta del servicio postal).

Las voces que el ajuste deja afuera

Marta Griselda Torres contó cómo había recorrido distintos establecimientos sin encontrar un lugar donde quedarse. En el Cottolengo encontró algo más que alojamiento: pertenencia, afecto y la posibilidad de dejar de sentirse rechazada. También entregó al Papa un libro con su historia, escrito para acompañar a otras personas que atravesaran experiencias semejantes.

Norma Liliana Donato reconstruyó su propio recorrido por hospitales e instituciones. Habló del dolor de sentirse apartada y del vínculo que construyó durante décadas con quienes viven y trabajan en Don Orione. “Me aceptan como soy”, resumió.

Ambos testimonios dieron contenido a una palabra que suele repetirse hasta vaciarse: inclusión. Para ellas significaba tener un lugar propio, recibir atención y ser reconocidas por sus compañeros. Sus relatos también mostraron una voluntad de participar, contar y aportar a los demás.

Esa presencia puede leerse como una reivindicación de los reclamos del colectivo de la discapacidad. Las personas que exigen prestaciones y apoyos tienen historias, proyectos y vínculos. Reducir esa discusión al gasto que representan borra aquello que las políticas públicas deberían garantizar.

El obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones, describió una diócesis herida por la pobreza, la fragilidad y la exclusión. Sus palabras situaron la ceremonia dentro del territorio: el conurbano donde familias, trabajadores e instituciones afrontan dificultades para sostener los cuidados.

León XIV también reconoció esa tarea cotidiana. Enfermeras, acompañantes terapéuticos, personal de cocina y limpieza formaron parte del encuentro. Detrás de cada residente hay horas de trabajo, conocimientos y responsabilidades. La continuidad de esa atención exige recursos y condiciones laborales que permitan sostenerla.

Una definición de progreso que incomoda al Gobierno

El Cottolengo ocupa unas 50 hectáreas y reúne hogares, espacios educativos, talleres y servicios de rehabilitación. Su importancia excede la residencia: allí se construyen relaciones, se desarrollan capacidades y se busca ampliar la autonomía de quienes necesitan distintos apoyos.

Por eso su elección como escala papal tuvo peso propio. León XIV llevó la atención pública hacia una obra con más de nueve décadas de historia, en medio de los conflictos por el financiamiento de las prestaciones y los reclamos del sector frente a la política nacional de discapacidad.

La institución mantiene reclamos judiciales vinculados con recursos del programa Incluir Salud. Las diferencias sobre las obligaciones pendientes requieren precisión documental, pero el problema político ya estaba expuesto: una entidad dedicada al cuidado debió acudir a la Justicia para reclamar fondos.

Sobre ese escenario llegó el Papa. Su presencia volvió difícil encerrar la discusión en una planilla fiscal. La pregunta pasó a ser qué ocurre con las personas cuando los pagos no llegan, las prestaciones pierden capacidad de sostenerse o las familias deben cubrir necesidades para las que no tienen recursos.

La incomodidad para la Casa Rosada surge de ese cambio de perspectiva. La eficacia de una política también se mide por lo que permite hacer: acceder a un medicamento, mantener una atención, contar con un acompañamiento. El equilibrio de las cuentas debe responder por esos resultados.

Al cerrar el encuentro, León XIV expresó su deseo de que el amor prevalezca sobre el individualismo y la exclusión. En ese contexto, la frase adquirió una lectura crítica frente a una concepción que deposita en cada persona y su familia la responsabilidad de resolver su situación.

Don Orione mostró cuánto trabajo colectivo hace falta para cuidar. El Papa convirtió esa experiencia en una referencia para el país. Su mensaje dejó a la política una exigencia concreta: reconocer la dignidad de las personas con discapacidad supone garantizar los medios para que puedan vivirla todos los días.