Un juicio por presunto abuso en Brown llega a los alegatos

El juicio por un presunto abuso sexual vinculado con Almirante Brown tiene anunciada para este martes 10 de noviembre una audiencia de alegatos en los tribunales de Lomas de Zamora. El debate comenzó el 2 de noviembre ante el Tribunal Oral en lo Criminal 9, según la información disponible.

La instancia permitirá a las partes exponer sus conclusiones sobre las pruebas producidas durante el proceso y formular sus pedidos. No se cuenta con una confirmación documental de eventuales modificaciones del calendario ni con una fecha de sentencia.

La representación legal de la familia denunciante adelantó que podría solicitar una medida de detención. Hasta el momento, se trata de una posición anticipada: no hay constancia de que ese pedido haya sido presentado o resuelto por los jueces.

Las conclusiones de las partes

Durante los alegatos, la acusación y la defensa podrán desarrollar sus argumentos sobre los hechos discutidos y la responsabilidad atribuida al acusado. El tribunal deberá valorar la prueba antes de emitir su decisión.

La audiencia no equivale a una sentencia ni permite anticipar su resultado. También quedará pendiente conocer los planteos concretos de cada parte y si los jueces adoptan alguna medida sobre la situación procesal del imputado.

El seguimiento del caso requiere preservar la identidad de la persona denunciante y evitar detalles que permitan reconocerla. La próxima novedad será lo que efectivamente se exponga y resuelva en la audiencia anunciada.