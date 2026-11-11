EDICIÓN IMPRESA

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Piden 17 años de prisión para dos acusados por una entradera mortal en TemperleyPoliciales09/11/2026
La fiscal Mariana Monti solicitó esa pena ante el Tribunal Oral en lo Criminal 5 por el crimen de Teresa Martínez, ocurrido en enero de 2025. El debate también incluye otro robo. La sentencia sigue pendiente.
Desde el martes 10 de noviembre, a las 10, se podrá iniciar el trámite en el portal Comunidad Lomas. La oferta reúne propuestas artísticas y técnicas, con requisitos específicos según la carrera.
El joven de 18 años está investigado por dos asaltos en Bernal. El rastreo de un celular y los videos publicados en redes permitieron orientar la pesquisa. En los procedimientos también fue arrestado un adolescente de 15 años.
Dylan Benjamín Fernández, de 23 años, fue localizado en Máximo Paz. Lo vinculan con los asesinatos de Braian Bellido y Jonathan Estigarribia Godoy. Durante el allanamiento secuestraron una pistola y cuatro celulares.
Se realizará del viernes 13 al domingo 15 de noviembre, de 16 a 21, en el Centro Cultural Leonardo Favio. Habrá librerías, editoriales, talleres y propuestas para toda la familia.