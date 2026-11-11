Menos ventas y costos que aprietan: el comercio de Zona Sur en crisis

Para un comercio barrial, la discusión económica termina en una cuenta concreta: cuánto vendió y cuánto necesita para volver a abrir al día siguiente. Alquiler, servicios, mercadería y salarios deben salir de esa diferencia. Cuando el consumo retrocede, el margen para absorber aumentos se achica.

El último relevamiento nacional de ventas minoristas pyme registró una caída real del 1,6% frente a octubre del año pasado. El acumulado de los primeros diez meses quedó 2% por debajo del mismo período de 2025. Hubo una mejora mensual del 0,3%, aunque insuficiente para revertir el balance negativo.

El informe describe familias que concentran sus gastos en lo indispensable y postergan compras de mayor valor. Para los centros comerciales del sur del Conurbano, ese comportamiento es una variable decisiva: la capacidad de compra de los hogares condiciona cuánto pueden facturar los negocios que dependen de ellos.

El ajuste también llega al mostrador

La presión se observa incluso en rubros vinculados con necesidades cotidianas. Alimentos y bebidas retrocedió 3,5% interanual; farmacia, 3,7%; y ferretería, materiales eléctricos y de construcción, 3,4%. El deterioro alcanzó actividades que difícilmente puedan considerarse consumos de lujo.

El panorama tampoco fue uniforme. Calzado e indumentaria crecieron 3,6% cada uno y perfumería avanzó 0,8%. Esas diferencias importan: una mejora de temporada puede beneficiar a determinados locales sin convertirse en una recuperación general.

El problema de fondo para el comercio de cercanía es la relación entre ingresos y gastos. Si una familia debe reservar una proporción mayor de su presupuesto para obligaciones que no puede postergar, dispone de menos dinero para otras compras. Y si el negocio responde con descuentos, necesita evaluar cuánto resigna de su ganancia para conseguir una venta.

Desde esa perspectiva, la discusión sobre el modelo económico tiene una prueba concreta en el mercado interno. Una política que aspire a sostener a las pymes debe mostrar cómo sus resultados llegan a la capacidad de compra de quienes entran a un almacén, una farmacia o un local de ropa.

Lomas, en el debate comercial

La preocupación sectorial tuvo una expresión institucional reciente en Lomas de Zamora, sede del octavo Foro de Comercio Minorista Bonaerense. El encuentro reunió a más de 380 dirigentes y empresarios de más de 90 localidades y abordó herramientas comerciales, tecnología y escenario económico.

Mejorar la gestión puede ayudar a un negocio a competir. Pero una herramienta digital, una promoción o una nueva estrategia de venta no reemplazan el ingreso que necesita el comprador. La modernización comercial y la fortaleza de la demanda son problemas distintos, aunque deban discutirse juntos.

Los indicadores nacionales disponibles no permiten establecer cuántos comercios cerraron en Lomas, Esteban Echeverría o Ezeiza. Tampoco corresponde trasladarles automáticamente el mismo porcentaje de caída. Para conocer esa dimensión hacen falta registros municipales comparables de aperturas y bajas.

Lo comprobado es que el comercio pyme llega al último tramo del año con ventas acumuladas en retroceso. Para evaluar una recuperación en el Sur habrá que mirar cuánto se vende, qué margen queda y si los negocios pueden sostener el empleo. Una persiana abierta, por sí sola, no alcanza para medir la salud de un comercio.