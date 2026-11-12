EDICIÓN IMPRESA

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Ediciones impresas12/11/2026

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Ordenan cerrar el Registro Automotor N° 1 de Quilmes

Región11/11/2026
La oficina integra la lista de 72 registros que dejarán de funcionar en el país. Justicia fijó un plazo de 60 días hábiles para completar los cierres y reasignar los dominios. La resolución no indica qué sede recibirá los de Quilmes