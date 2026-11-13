Sierra anunció que los primeros 147 agentes de la Policía Municipal saldrán a la calle en marzo de 2027

Los primeros 147 agentes de la Policía Municipal de Avellaneda comenzarán a trabajar en las calles del distrito en marzo de 2027, según anunció la intendenta Magdalena Sierra. El grupo continúa su preparación en el Polo de Formación y Entrenamiento Policial, donde Sierra presenció una práctica junto al secretario de Seguridad Ciudadana, Alejo Chornobroff.

Avellaneda tiene 216 cadetes en formación. La fecha anunciada corresponde a los 147 que integran la primera camada. Los otros 69 cursan en un segundo grupo para el que todavía no se informó cuándo empezará el trabajo en los barrios.

Durante la jornada en el polígono, los cadetes realizaron prácticas de tiro y utilizaron dispositivos de baja letalidad bajo supervisión de instructores. La capacitación se realiza en coordinación con la Policía Bonaerense e incluye defensa personal y bioseguridad. Entre los equipos previstos para el servicio, el Municipio mencionó vehículos de respuesta rápida y dispositivos Byrna.

La gestión de Sierra presenta a la Policía Municipal como una fuerza de cercanía: la intención es que los agentes conozcan el territorio donde trabajarán y actúen en coordinación con las fuerzas provinciales y la Justicia. Queda por precisar cómo se organizará esa tarea. El anuncio no detalla ante qué situaciones podrán intervenir por cuenta propia, cuándo deberán dar intervención a la Bonaerense ni qué protocolos regirán el uso del equipamiento.

Para los vecinos, marzo es la primera referencia concreta sobre el inicio del servicio. Falta conocer cómo se repartirán los 147 agentes entre las localidades de Avellaneda y a quién podrán recurrir los vecinos cuando necesiten su intervención.