La Comunidad India Quilmes lleva su historia a la UNQ con un libro

Referentes de la Comunidad India Quilmes presentarán este viernes el libro «La historia del pueblo Quilmes y el juego de los carozos» en la UNQ. El encuentro ofrece a quienes se acerquen a la universidad la posibilidad de escuchar la historia del pueblo que da nombre a la ciudad en la voz de integrantes de la propia comunidad.

La delegación que participa del intercambio con el distrito bonaerense incluye al cacique Patricio González y a los referentes Francisco Chaile y Delfín Gerónimo. La agenda de la visita reúne dos propuestas: renovar el vínculo institucional con el municipio a través del Pacto de Hermandad y abrir un espacio en la universidad para compartir la memoria de la comunidad a partir del libro.

Para el jueves 12, el programa contemplaba una ceremonia intercultural a las 15 en la Waka Sagrada de la plaza San Martín y, a las 17, un acto en la Casa de las Culturas, en Pasaje Papa Francisco 383 y Mitre. Ambas actividades fueron anunciadas en el marco de la ratificación del pacto, que vincula al municipio y a la comunidad en tareas de cooperación y memoria.

La cita del viernes tendrá lugar en las aulas 259 y 261 de la UNQ a partir de las 18. La convocatoria no indica si hace falta inscribirse ni si habrá cupos para asistir.