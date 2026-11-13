Quilmes prepara cambios en el estacionamiento y los cuidacoches siguen sin una propuesta laboral

Los cuidacoches del centro de Quilmes quieren sentarse con el Municipio antes de que cambie el estacionamiento medido. La preocupación es el ingreso de quienes ya trabajan en esas calles: si cambia la forma de cobrar por estacionar, ¿qué alternativa tendrán para seguir ganándose la vida? La UTEP local hizo un relevamiento por cuadras, reunió a los trabajadores en asamblea y pidió discutir esa cuestión con el gobierno municipal.

Según Laura Cibelli, referente de la organización, más de cien personas dependen de la actividad. La cifra surge del censo gremial. Para armarlo, la UTEP buscó establecer quiénes trabajan en el centro, en qué cuadras lo hacen y cuál es su situación social.

El padrón completo no se hizo público ni hay un registro municipal disponible con el cual contrastarlo. La Comuna tiene, de todos modos, un punto de partida para convocar a los trabajadores y conocer cada situación.

El reclamo tampoco consiste en que los cuidacoches puedan fijar un precio por estacionar. Cibelli explicó que, de acuerdo con la organización, el aporte de los vecinos es voluntario. La tarifa del estacionamiento medido es otra cosa: forma parte del sistema formal de cobro. Confundir ambos ingresos deja afuera la cuestión que los trabajadores llevaron a la asamblea. Aunque un nuevo sistema resuelva cómo cobrarle al automovilista, eso no resuelve de qué va a vivir quien hoy cuida autos en esa cuadra.

Ahí está la deuda política del Municipio. Tiene la responsabilidad de ordenar el estacionamiento en el centro y también la de explicar cómo piensa abordar las consecuencias de ese cambio. Para abrir una mesa de trabajo no hace falta esperar a que se adjudique el servicio.

Al contrario: el momento útil para escuchar propuestas es mientras todavía se puede decidir qué lugar tendrán los cuidacoches en la transición.

Por ahora no hay una fecha de adjudicación confirmada ni un acuerdo para incorporar trabajadores al nuevo esquema. La UTEP anunció acciones para hacer visible el reclamo. Del gobierno local se espera una respuesta más concreta: quién recibirá a los cuidacoches, cuándo podrán presentar su relevamiento y qué alternativas está dispuesto a discutir. Para más de cien personas, según el recuento gremial, lo que está en juego no es dónde dejar el auto, sino cómo sostener su ingreso.