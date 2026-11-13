Entregaron 475 pares de anteojos gratuitos a estudiantes de 9 de Abril

Los equipos del Municipio de Esteban Echeverría, acompañados por la presidenta del Honorable Concejo Deliberante local, Valeria Bellizzi, llevaron adelante la entrega de 475 pares de lentes a estudiantes de la localidad de 9 de Abril, en el marco del Programa Oftalmológico EcheVERría.



En la Escuela Primaria N° 11 se otorgaron 205 anteojos, mientras que en la Escuela Secundaria N° 16 se entregaron un total de 270 lentes a chicas y chicos con dificultades en la visión.



Previamente, profesionales de la salud del Municipio asistieron a los establecimientos para realizar los controles de agudeza visual y determinar quiénes necesitaban los anteojos, los cuales fueron elegidos y entregados de forma totalmente gratuita a cada estudiante.



El Programa Oftalmológico EcheVERría es una política del Gobierno local destinada a la detección, el diagnóstico y el tratamiento de los problemas de visión, con el objetivo de mejorar la salud, la calidad de vida y el desempeño escolar de las y los estudiantes, reafirmando el compromiso de estar siempre cerca de las familias echeverrianas. En lo que va de 2026, mediante este programa ya se entregaron 1.972 pares de anteojos.