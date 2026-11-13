Conurbano: Una familia necesitó $1.7 millones para no ser pobres

Una familia de cuatro integrantes del conurbano bonaerense necesitó en octubre de 2026 alrededor de $1.690.000 de ingresos para cubrir la canasta básica total, según los datos del INDEC. En un solo mes, el umbral de pobreza para ese hogar subió unos $57.000: una familia que en septiembre apenas alcanzaba a cubrir la canasta necesitó sumar esa diferencia en octubre para mantenerse en la misma posición.

El piso para cubrir la alimentación también se movió. La canasta básica alimentaria costó $761.261 para el mismo grupo familiar, un 3,1% más que en septiembre. El aumento mensual equivale a casi $23.000. Por debajo de ese ingreso, el hogar queda bajo la línea de indigencia; si supera el valor de los alimentos pero no alcanza el de la canasta total, queda por debajo de la línea de pobreza.

Entre un umbral y otro hubo en octubre una distancia de casi $929.000. Es lo que separa, en la medición, el costo de la alimentación del monto necesario para cubrir además otras necesidades, como vestirse o trasladarse. Los $761.261 ya forman parte de la canasta total: no hay que sumarlos al millón seiscientos noventa mil. Y ambos valores corresponden a un hogar de referencia. Para una familia con otra cantidad de integrantes o con hijos de distintas edades, el cálculo cambia.

Las canastas subieron más que la inflación

El índice general de precios aumentó 2,2% en octubre. La canasta alimentaria lo superó por 0,9 puntos porcentuales y la total, por 1,3 puntos. Para un hogar que venía justo con sus ingresos, la diferencia tiene una traducción en pesos. Si en septiembre estaba en la línea de pobreza y en octubre sus ingresos hubieran subido al ritmo de la inflación general, le habrían faltado unos $21.000 para alcanzar el nuevo umbral.

Es una comparación sobre el hogar de referencia, no una estimación de cuánto subieron los salarios.

El detalle del índice de precios muestra dónde estuvieron algunas de las mayores presiones del mes. El rubro vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 4,2%, casi el doble del nivel general. La ropa y el calzado subieron 2,2%, mientras que los alimentos y las bebidas no alcohólicas registraron un alza de 2%.

Ese último porcentaje puede llamar la atención frente al 3,1% de la canasta alimentaria. La diferencia está en qué se mide: el rubro del índice de precios abarca un conjunto más amplio de productos; la canasta toma alimentos y cantidades determinados para fijar el umbral de indigencia.

El bolsillo, de diciembre a octubre

En los primeros diez meses de 2026, las dos canastas acumularon la misma suba: 29,1%. Para la familia de cuatro integrantes, ese recorrido llevó el umbral de pobreza de aproximadamente $1.310.000 en diciembre de 2025 a $1.690.000 en octubre. En diez meses hicieron falta unos $380.000 más de ingreso mensual para cubrir la misma referencia de necesidades básicas.

La comparación con octubre del año pasado deja una diferencia entre los dos indicadores. En doce meses, la canasta total aumentó 39,2% y la alimentaria, 39,9%. La primera, expresada en dinero del hogar, pasó de alrededor de $1.214.000 a $1.690.000: unos $476.000 más que un año atrás.

Lo que estas cifras permiten saber es cuánto dinero necesitaba una familia en octubre. Para establecer cuántos hogares del conurbano quedaron por debajo de esos montos hay que conocer también sus ingresos y su composición. El aumento de las canastas ya tiene una medida concreta: para la familia de referencia, la suba de octubre agregó en un solo mes casi $23.000 al costo de la comida y unos $57.000 al presupuesto básico completo.