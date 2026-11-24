Meta Guacha cerró el domingo 22 de noviembre una jornada musical en Florencio Varela, el distrito donde surgió. La programación comenzó a las 16 y tuvo su encuentro principal por la noche, cuando la agrupación subió al escenario para celebrar 26 años de carrera.

El público acompañó con canto y baile el repertorio de la banda. Durante la presentación se sumaron Matías Rapen, integrante de La T y la M, y BM, dos de las sorpresas del festejo en la intersección de 25 de Mayo y Chacabuco.

Traiko Pinuer, cantante de Meta Guacha, explicó que la elección de una presentación gratuita respondió al deseo de agradecer el apoyo de sus seguidores. “Después de 26 años de carrera, ingresamos a la mejor etapa de nuestra historia”, expresó en las declaraciones difundidas por el Municipio. También agradeció el espacio brindado por la Comuna para realizar el espectáculo.

Entre los testimonios recogidos por el equipo municipal estuvo el de Alicia Martínez, vecina de San Jorge, quien asistió con su hija y su nieto. Valoró especialmente la gratuidad porque, según explicó, el costo de las entradas dificulta el acceso a otros recitales. Para ella, Meta Guacha fue el broche de oro de la jornada.

Inés Agüero, de Kilómetro 26,700, destacó tanto la actuación de Traiko como las propuestas musicales que pasaron antes por el escenario. Esperó el recital junto a las vallas y contó que suele participar de los conciertos organizados en el distrito.

El intendente Andrés Watson presenció la celebración y destacó la posibilidad de ofrecer una actividad abierta a la comunidad con una banda surgida en Florencio Varela. “Fue una auténtica fiesta”, afirmó.