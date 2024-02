Sandra Pettovello no recibirá a los manifestantes que se encuentran en el Ministerio de Capital Humano

Hay más de 25 cuadras de fila en la sede de Retiro del ministerio.

Mientras hay más de 20 cuadras de cola de integrantes de organizaciones sociales que se acercaron al Ministerio de Capital Humano para hablar con su titular, Sandra Pettovello, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que la ministra no los va a recibir. "Ella no los convocó. Hizo una declaración espontánea el jueves, no quisieron hablar con ella y jamás los ha citado", explicó.

En conferencia de prensa, el portavoz planteó que "hay un grupo de personas en la puerta del Ministerio de Capital Humano. La ministra Pettovello jamás los ha convocado. Quien la conoce sabe que jamás expondría a la gente a estar bajo el sol durante tanto tiempo".

"La ministra intentó, en lo que fue una manifestación más espontánea, atender a cada uno de los que necesitaban algo. No lo logró, por supuesto, porque pretendía atender no a los intermediarios sino a la gente que verdaderamente tenía alguna necesidad insatisfecha, pero no quisieron hablar con ella", agregó.

"Hoy no los va a recibir y jamás los ha citado. No ha sido la intención de la ministra que la gente la pase mal al rayo del sol con las temperaturas que estamos teniendo", insistió Adorni.

Minutos más tarde, consultado sobre el tema, añadió que desde el Gobierno buscan "que la ayuda le llegue al que le tiene que llegar". "No queremos más intermediarios, no queremos más negocios con los pobres", sentenció.