El presidente Javier Milei volvió a criticar al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, al que llamó "un pobre chico que no está en condiciones de leer un contrato" tras su amenaza de cortar el envío del petróleo y gas de la provincia al resto del país en reclamo de la entrega 13.000 millones de pesos en concepto de coparticipación que no le giró la Nación, y advirtió que, en caso de llevar adelante la advertencia, sería "un delito".

"Pobrecito, Nachito, es un pobre chico que no la ve. No puede leer ni comprender un contrato. Es de una precariedad intelectual muy grande", dijo el Presidente en declaraciones al canal La Nación+ desde la ciudad estadounidense de Washington, donde este sábado participó de la Conferencia de la Acción Política Conservadora (CPAC).

El Presidente explicó que la provincia chubutense "tomó una deuda contra garantía de coparticipación" y, en consecuencia, observó sobre la retención de fondos hecha por Nación: "Cuando depositan la coparticipación, posteriormente se afecta la parte de la deuda y les llega el remanente".

"Yo no tengo la culpa de que el chico no pueda emplear un texto y comprenderlo. Evidentemente, es una víctima del deterioro de la educación argentina", insistió Milei acerca de Torres.

Consultado sobre una posible intervención del Gobierno nacional en la provincia patagónica en el caso que Torres tome la decisión que anunció el viernes último, Milei solo dijo que "se seguirán los pasos legales que determine la Justicia".

El Presidente consideró, además, que su llegada a la Casa Rosada produjo un "cambio estructural" en la "política tradicional", pese a lo cual todavía hay quienes "no la ven", y explicó que por eso "detestan" su presencia en el poder, porque significa que "estaban equivocados en lo que pensaron estos 40 años".

"No pueden pisar la calle porque si la gente los conociera los lincharía. Eso es lo que no pueden ver. No lo quieren ver porque tendrían que aceptar que todo lo que hicieron estuvo mal. Es un problema de falta de autocrítica: tiene que ver con eso el 'no la ven'", profundizó Milei sobre una de las frases que suele replicar en la red social X.

Frente a sus detractores, el mandatario reclamó que "deberían ser un poco más respetuosos" y reivindicó el tipo de "metodología de trabajo" que lo llevó a la presidencia.

Milei cuestionó al resto de los gobernadores, 19 de los cuales se manifestaron públicamente a favor de Torres en su conflicto con el Gobierno nacional, porque, dijo, "no quieren hacer el ajuste" en las cuentas provinciales cuando "tienen que ajustar un punto del PBI".

“Estamos harto de la soberbia y la falta de respeto”

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, ratificó su decisión de cortar el suministro de petróleo y gas si el Gobierno nacional no le gira a la provincia los fondos correspondientes a la coparticipación que retuvo en los últimos días, aunque se mostró dispuesto a mantener un diálogo "resolutivo" con funcionarios del Ejecutivo para abordar la situación.

"Si el Gobierno llama al diálogo, nosotros siempre estamos para dialogar. Pero el diálogo tiene que ser resolutivo", dijo Torres en una entrevista publicada hoy en Infobae.

Macri pidió pausa de 24 hs que, tras no obtener resultados, llevó a la explosión: amenaza ahora de Chubut de frenar envíos de hidrocarburos, respaldo total de los gobernadores de todos los signos políticos y la furia de Milei desatada en Twitter, con amagues de encarcelar a Torres incluidos.

Torres destacó la "muy buena reunión" que este sábado mantuvo con sus colegas gobernadores de las provincias patagónicas, quienes respaldaron la advertencia hecha el viernes último al Gobierno nacional.

"Tuvimos una reunión muy buena con los gobernadores y se ratificó el acompañamiento de todas las provincias patagónicas a la protesta que planteamos para defender nuestros derechos y el reclamo para que se nos respete. En caso de que no haya ninguna respuesta, se van a paralizar los pozos de la región", indicó el mandatario chubutense.

Si bien confió en que la situación "se va a resolver", Torres reiteró que si "el Gobierno nacional insiste", la decisión de interrumpir el suministro de petróleo y gas que genera la provincia "está tomada".

Chubut recibió este sábado el respaldo de los otros cinco gobernadores patagónicos: Gustavo Melella (Tierra del Fuego); Sergio Ziliotto (La Pampa); Claudio Vidal (Santa Cruz); Rolando Figueroa (Neuquén); y Alberto Weretilneck (Río Negro).

Ante la advertencia hecha por Torres, el Gobierno nacional aseguró que una medida de ese tipo sería "absolutamente ilegal". El ministro del Interior, Guillermo Francos, sostuvo que el gobernador de Chubut "tiene que someterse a la ley" y consideró que "no tiene ninguna capacidad" para cortar el suministro de gas y petróleo, tal como amenazó el viernes, "salvo que lo haga por la fuerza", con lo que estaría cometiendo un "ilícito".