Por Agustín Ochoa

El director del Centro Cultural Maipú de Banfield, Gustavo Roca Derramo, presentó la revalorización en la infraestructura de la sala teatral del histórico Teatro Maipú de la mencionada localidad lomense con una muestra artística a cargo del exitoso humorista Pablo Cordonet y del dúo musical integrado por Julián Márquez y Malena Márquez con la conducción de Facundo Pola.

Tras la emotiva presentación a la cual asistieron miembros de los distintos elencos estables del Teatro Maipú y de la Junta de Estudios Históricos de Banfield, el director del emblemático espacio teatral, dijo: “La puesta en valor de la sala llevó mucho esfuerzo y fue aprovechar un poco ‘el viento de cola’ que significó el post-pandemia cuando todos vinieron al teatro. Entonces ahí tuvimos recaudaciones que nos permitieron realizar esta actividad”

“Recuerdo que todos nos marcaba que el teatro estaba feo como sí nosotros no nos diéramos cuenta de que estaba en esa situación. Nosotros lo arreglamos. Sabíamos que no había peligro de derrumbe ni problemas graves, pero había que pintarlo. Aunque, sí había temporadas flojas y la gente no venía, no teníamos cómo recaudar porque es una sala muy grande que está fuera del subsidio. Sin embargo, el post-pandemia fue muy bueno y aún persiste las ganas de la gente con ver teatro, así que acá está lo que vino a hacer al teatro y hemos devuelto el teatro para la gente”, profundizó el presidente de la Junta de Estudios Históricos de Banfield en diálogo con LA TERCERA.

Los trabajos de puesta en valor comenzaron en agosto del año pasado con los arreglos y la pintura en el hall central del Teatro Maipú. Durante el verano del corriente año se procedió a arreglar y pintar la sala por completo. A su vez, se renovaron los mármoles del frente y camarines, como así también sus baños, se repararon techos, chapas y canaletas. “Estaba deteriorado y hemos levantado a full este teatro. Hay pintura para veinte años más. Hemos ayudado a Gustavo a cumplir su sueño de ver al teatro embellecido”, manifestó Fabián, el encargado de hacer las mejoras en el Teatro Maipú de Banfield.

Esta puesta en valor se realiza en las vísperas de los festejos por los 100 años que cumplirá en 2026 el Teatro Maipú. “Es para que en dos años festejemos los 100 años con el teatro Okm”, afirmó el director del teatro, Gustavo Roca Derramo. A su vez, señaló cuáles son sus expectativas para la temporada que recién comienza: “Continuar trabajando como el 2023 con muchas propuestas y que la gente nos siga acompañando”, cerró.

El Teatro Maipú de Banfield ofrece una variada cartelera de espectáculos para lo que queda del mes de marzo, entre las que podemos mencionar la presentación del conjunto “Los Bailas, los mejores covers del momento” (viernes 15 a las 21; “¿Por qué las queremos tanto” con las actuaciones de Alberto Martín y Germán Kraus (viernes 22 a las 21); “Sinvergüenzas” con la actuaciones de Juan Palomino, Tucu López, entre otras figuras (domingo 24 a las 21), entre otros grandes espectáculos.

Teatro Maipú, el teatro del barrio

La Sociedad Italiana de S.M. “Stella del Sud” fundó el 21 de agosto de 1926 el Cine-Teatro Maipú de Banfield en la Avenida Batalla de Maipú al 300. En sus inicios, fue explotada por los señores Mario Cersósimo y Máximo Colomba.

Además, se creó para albergar óperas debido a que posee una de las mejores acústicas de la provincia de Buenos Aires. Según la Junta de Históricos de Banfield, “este biógrafo, como se denominaba a las salas de espectáculos, abrió sus puertas con la representación de "La Boheme " de Giacomo Puccini y al día siguiente se ofreció al vecindario una película muda "Pase mire y no sea Tonto " que tenía como principal protagonista al famoso payaso Agapito”.

Por este escenario se presentaron los cantores de tango Carlos Gardel, Azucena Maizani, Tita Merello. Como así también., obras de teatro de Miguel Faust Rocha ( vecino de esta ciudad ) , Blanca Podestá, Concepción Oroña, Jesús Gómez, entre otras grandes figuras destacadas de la cultura popular. Y, realizaron conciertos las orquestas de Francisco Canaro, Don Julio Decaro, y Osvaldo Fresedo.

En 1985 la municipalidad de Lomas de Zamora funda en este espacio el "Centro Cultural Roberto J. Payró", recuperándolo del abandono en el que había caído luego de la crisis de los cines de barrio. La ruptura institucional nacional del 2001, hace que los administradores dejen las instalaciones del Teatro. “El teatro no gozaba de buena reputación. Los últimos años de gestión de la municipalidad habían sido realmente pobres para la actividad”, recordó el director del Centro Cultural Maipú, Gustavo Roca Derramo.

Fue así que en el 2002, los miembros de La Sociedad Italiana convocaron a un grupo de artistas locales con el objetivo de reiniciar las actividades culturales en el espacio. Es así que en el 2003 se conformó el Centro Cultural Maipú (CCM), con el propósito de administrar el lugar, que reabre sus puertas como Teatro Maipú. En tanto, en el 2004 se creó el primer elenco estable siendo su primer espectáculo “El Lugar” de Carlos Gorostiza.

En el 2014, un fuerte temporal rompió el techo y las cornisas provocando graves daños en el edificio del Teatro Maipú de Banfield. Producto de la muy poca convocatoria de gente y las escuelas de danza se achicaron hizo imposible que se hagan los trabajos de arreglo y pintura en el edificio en los años venideros. Cuando llega la pandemia de Covid 19 en el 2020 los sueños de arreglarlo se veían cada vez más lejanos.

Pero las personas que integran el equipo de trabajo encabezado por Gustavo Roca Derramo le dieron las fuerzas necesarias a este último para que reabra las puertas del teatro. Fue así que en el 2022 se lanzó la temporada teatral con un récord absoluto de asistencias a lo largo del año. Este suceso se repitió en el 2022 y 2023. “La gente volvió como en los viejos tiempos del teatro. El teatro explotó esos años. Es así que en estos dos años de trabajo hemos logrado juntar el dinero para poner al día las deudas y pintar la sala que era nuestro gran anhelo”, acotó Gustavo Roca Derramo.

En estos veinte años pasaron por el Teatro Maipú artistas de la talla como Lito Cruz, China Zorrilla, Cacho Castaña, Antonio Gasalla, Jairo, Larralde, Perciavale, Pepe Soriano, Osvaldo Laport, Roly Serrano, Leonor Benedetto, Iliana Calabro, Pedro Aznar, Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto, Hernán Piquín, Puma Goity, entre otras grandes figuras de la escena nacional.

Quiero concluir esta nota contando que en el estatuto de la Sociedad Italiana está establecido que “está prohibido demoler el teatro para construir un cine o super”.