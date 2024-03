La fórmula de jubilaciones empantana las negociaciones legislativas

Por Sabrina Díaz

El objetivo del oficialismo parece ser “patear” el tratamiento de la cuestión previsional y así negociar el apoyo de la oposición con respecto a la mencionada ley, objetivo prioritario de Javier Milei.

Así lo confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni: “Por ahora, la fórmula por DNU no es una alternativa porque creemos que el debate es algo que se debe dar entre todos los sectores, que debe dar la política”.

Además, dijo que el gobierno “probablemente (sic) contemple algo elemental: que el jubilado no siga perdiendo contra la inflación, como lo viene haciendo no solo desde la última fórmula, sino en los últimos 20 o 25 años”. Sin embargo, no hubo mención del brutal ajuste que el gobierno está llevado a cabo en ese sector.

La intención de LLA es posponer el debate hasta después de Semana Santa, tal como lo afirmó el diputado José Luis Espert: “habrá que esperar hasta después de Semana Santa para que el oficialismo envíe la nueva versión de la ‘Ley de Bases’, donde estaría incluido el capítulo referido a la nueva fórmula previsional”.

El cambio de la fórmula de movilidad, insisten en el Ejecutivo, llegará cuando se traten la reforma laboral y el resto de la Ley de Bases, dos de los pilares del proyecto libertario.

Sin embargo, la respuesta no tardó en llegar: si el oficialismo no quiere tratar el tema, otros intentarán forzar su tratamiento. Rodrigo de Loredo (UCR) y Miguen Ángel Pichetto (Hacemos Coalición Federal) le pidieron al ministro del interior Guillermo Francos que, para analizar la Ley Ómnibus 2.0, se debía separar el debate de las jubilaciones del resto de las reformas, y tratarlo cuanto antes.

“Si Milei quiere su ley, que resuelva la situación de los jubilados”, advirtió un legislador de HCF, quien agregó que no moverá “ni un pelo” hasta que no se acelere el debate por la fórmula de movilidad.

El radicalismo, incluso, acaba de convocar la Comisión de Previsión Social este jueves al mediodía para arrancar el debate por su cuenta.

Los diputados que responden a Martín Losteau advirtieron que “no se puede postergar más la respuesta ante la difícil situación que viven los jubilados argentinos”.

Y agregaron que “es misión del Congreso definir una nueva fórmula que asegure el derecho constitucional de movilidad de los aportes y que enfrente la presión inflacionaria”.

La definición de un nuevo mecanismo previsional se convirtió en un tema urgente para varios legisladores, ya que los haberes jubilatorios sufrieron un brusco proceso de licuación a partir del ajuste fiscal que comenzó a aplicar el Gobierno.

Actualmente, la jubilación mínima alcanza apenas los $134.445 y, si se suma el bono de $70.000, llega a $204.445 brutos. El tiempo corre, y si para finales de abril no hay una nueva fórmula de movilidad, la situación de los jubilados se volverá aún más crítica.