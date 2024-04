Carrió: “Milei lleva el mayor ataque a la clase media de la historia”

La Coalición Cívica fija posición

"Hay un ataque furibundo que tiene por objetivo la desaparición de la clase media. (Milei) es buen actor y entretiene bien a la gente. Es un gran actor, habla de la SUBE, o se pelea con alguien, pero en el fondo está lo que sucede con la clase media", advirtió en una extensa entrevista radial.

"Están las facturas de luz, de gas; ves cierres de negocios y el que se cae no comienza de nuevo. No hay un punto en V, hay una U muy larga y no hay un programa de estabilización con crecimiento. No hay modelo para las pymes: es un pymecidio, porque suben todos los costos, los sueldos, pero tenés una recesión brutal", afirmó la líder de la Coalición Cívica.

Y añadió: “Yo en la historia no vi este ataque y, además, vi otros programas de ajustes así, que terminaron en recesiones brutales sin poder salir de esa recesión, como fue el de(l ex ministro de Economía, José) Machinea durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Es decir, estos enormes ajustes y un alto nivel de impuestos no llevan a la salida de la Argentina si no hay un programa de crecimiento con las pymes”.

En la actualidad, observó Carrió en la entrevista, hay una marcada caída de las ventas. En ese escenario, indagó: "¿Cómo se sostienen los empleos? ¿Cómo vamos a crear empleo formal, si lo que vamos a tener es gente que va a vender en negro, que no va a pagar impuestos, que va a vender en negro y va a contratar en negro? Porque no puede, porque ustedes ven que la clase media, por ejemplo, empieza a dejar de dar propina, empieza a dejar que le corten el pasto, empieza a dejar de hacerse las manos".

"Parecen tonterías, pero es la vida cotidiana, y hay miles de trabajadores, millones de trabajadores autónomos que viven de todos esos servicios, esos están cayendo, y esa gente no tiene plata en el colchón”, insistió.

especto al debate sobre el déficit cero, el caballito de batalla del Presidente ultraderechista, Carrió dijo que "tememos que ver que sea de la mejor forma posible para que una sociedad pueda seguir siendo viable, y una identidad política nacional basada en sus clases medias sea viable, porque podés no tener déficit fiscal, pero entregarle el país a las grandes corporaciones internacionales y nacionales, y en consecuencia, ¿para qué sirve el ajuste? Para concentrar el dinero y la inversión, ¿para qué sirve el ajuste? Para concentrar el dinero y el poder y la corporación. Esto es lo que puede llegar a pasar, ojalá que no pase", advirtió.

“Yo sé que hay mucha gente que dice, tenemos que acompañar, sí, pero guarda con la ilusión que es distinta de la esperanza”, alertó la líder de la Coalición Cívica.

Sobre este punto, observó que pese a las promesas de Milei "la inversión no aparece porque este gobierno no le da credibilidad". Y sumó, en ese sentido: "Para que el FMI diga 'ocupese de los vulnerables' es que estamos de la cabeza. Esa es mi visión, yo sé que hay mucha gente que se enoja”.