Ante la presión de un paro, el Gobierno convocó a la CGT

A cuatro meses de la asunción de Javier Milei y en medio de un escenario de profundización del conflicto social, con la amenaza latente del llamado a un nuevo paro general, el Gobierno convocó por primera vez formalmente a la conducción de la CGT. El encuentro se concretará a las 16, según la invitación que cursó a los jefes sindicales el ministro del Interior, Guillermo Francos, quién los recibirá en la Casa Rosada junto a su par de Capital Humano, Sandra Pettovello, y al secretario de Trabajo, Julio Cordero.

La sorpresiva invitación a los sindicalistas, que mantienen una relación de fuerte tensión con la administración libertaria, se concretará -además- en la jornada previa a la reunión del consejo directivo de la CGT, prevista para este jueves, en la que -por presión de los sectores más combativos de la entidad- se analizará disponer un nuevo paro general contra Milei y una movilización para el 1° de Mayo cuando se conmemora el Día del Trabajador, en rechazo a las políticas de ajuste, los despidos en el Estado, la demora en la homologación de las paritarias y la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

Justamente la coincidencia temporal de la convocatoria de Francos con la reunión de los gremios para evaluar la metodología de una nueva protesta generó suspicacias entre los jefes sindicales sobre una maniobra oficial para desactivar una eventual medida de fuerza.

"Vemos que hay un cambio de gesto oportuno, pero cualquier decisión depende de la actitud del Gobierno y no de nosotros", afirmó a Clarín uno de los dirigentes que acudirá a la reunión de mañana en Casa Rosada en referencia a la posibilidad de postergar la definición de un paro.

El encuentro fue pautado a agenda abierta aunque dos temas centrales concentrarán la discusión: el alcance de la reforma laboral que el Ejecutivo pretende que convalide el Congreso (luego de que la Justicia frenó el capítulo laboral incluido en el megaDNU 70/30) por una parte, y -por otro- la apuesta del Gobierno de imponer un techo a las paritarias para que los aumentos no superen a la inflación, como blanqueó el ministro de Economía, Luis Caputo, al justificar la no homologación del acuerdo de Camioneros. "Vamos a reclamar que se garanticen la libre negociación paritaria porque son acuerdos entre privados, que no haya discrecionalidad con las homologaciones. Debe haber libertad como pasa con los precios, las prepagas y los aumentos de tarifas", desafió el sindicalista.

Desde que comenzó la gestión de Javier Milei, la central obrera no había tenido interlocutores con el Gobierno. Hubo una excepción, con Armando Cavalieri, el eterno jefe mercantil, que avanzó por su cuenta en una negociación paralela con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para explorar cambios en el régimen de indemnización de su sector.