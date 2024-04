El bloque libertario con nuevo jefe y posibilidad de fracturas

Tras el escándalo en Diputados

La jornada del miércoles pasado dejó al descubierto la interna en el bloque oficialista que durante semanas fue un secreto a voces. Tras el cruce entre el tándem Marcela Pagano y Oscar Zago -hasta la noche de 10 de abril jefe de bancada de La Libertad Avanza- y el presidente del Cuerpo, Martin Menem, se convocó a una reunión del oficialismo en la Cámara baja que culminó con el cordobés Gabriel Bornoroni como nuevo presidente del bloque libertario.

Las negociaciones fallidas durante la caída de la primera ley de Bases, cuestionamientos internos, que durante semanas fueron negados por los demás diputados del oficialismo -en la votación quedó claro que eran reales-, y lo ocurrido en la reunión constitutiva de la Comisión de Juicio Político del miércoles, desembocaron en el desplazamiento de Zago como titular de la bancada.

La legitimidad de Zago a cargo del bloque fue cuestionada desde el primer momento por, nada mas y nada menos, que la periodista Marcela Pagano, quien paradójicamente es una de las que sostenía hasta estos días al exlegislador porteño como presidente del bloque.

Tras cuestionamientos en el inicio de la composición de las comisiones que trabajaron con la primera ley ómnibus, Pagano confrontó -internamente- a Zago y se llamó a silencio durante semanas. Reapareció a finales de febrero para celebrar la medida de la ministra de Capital Humana, Sandra Pettovello, cuando resolvió frenar la construcción de cinco universidades.

Pagano era, o se creía, la elegida para presidir la Comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados y cuando todo parecía que marcharía sin ningún tipo de objeción desde la oposición más férrea (Unión por la Patria), los cuestionamientos fueron desde el propio bloque: El diputado Lisandro Almirón, ya con la transmisión oficial interrumpida, propuso posponer la designación de autoridades.

Martín Menem solicitó la interrupción de la transmisión que mostraba a Pagano como titular de la comisión, que en palabras de la periodista es “la más importante después de Presupuesto y Hacienda”, y emitió un largo comunicado anulando la designación. También, citó a una nueva reunión constitutiva para este jueves, que luego fue postergada.

Desde la entonces Presidencia del bloque señalaron que “Menem no comunicó nada previo a la reunión”. Al momento que Almirón cuestionaba a su exjefe de bancada delante de la oposición -se conoció a través de la filmación de un video de un periodista parlamentario-, Zago -con un nuevo look- y Pagano hacían caras y se tomaban la cabeza por lo que estaban escuchando.

Fuentes parlamentarias sostuvieron que la designación de Pagano en Juicio Político no tenia el aval de la Secretaría del Presidente, a cargo de Karina Milei, quien minutos previos a la reunión del escándalo, se comunicó con Menem y le ordenó detener la consumación.

En el final del día, la foto de los integrantes del bloque libertario (sonriendo) celebrando la designación del cordobés Bornoroni como nuevo titular del bloque, evidenció que al menos 28 de 41 integrantes esperaban el desplazamiento de Zago al frente de la bancada.

No obstante, la posibilidad de que el bloque se parta se mantiene latente, pero con el presidente de la Nación, Javier Milei, de viaje por el exterior, no habría una resolución inmediata. Seguramente, desde Casa Rosada hablarán por un lado con Zago y por el otro, con Menem, quien ahora con el recambio en el bloque, queda en la mira del Poder Ejecutivo si la nueva ley Bases no avanza en Diputados.

Quedó claro en marzo que el mileísmo puro a través de la cuenta “Oficina del Presidente” no se opondrá a cuestionar al riojano en caso de que dé un paso en falso y no logre los objetivos del oficialismo: cuando Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, convocó a una sesión para tratar el DNU 70/2023 -que sabían que sería rechazado- la cuenta presidencial salió a criticarla sin tapujos.

Pero volviendo a la Cámara baja, el bloque, que tras las elecciones generales era de 38 integrantes, tuvo 36, en un momento, por las salidas de Carolina Píparo y Lorena Macyszyn; luego de 39 con la inclusión de tres salteños; de 40 con la incorporación de la misionera Florencia Klipauka Lewtak; y finalmente queda con 41 miembros, con José Luis Espert como flamante incorporación.

Con este escenario y a partir de estos nombres, saldrán las negociaciones y alianzas a tejer -casi contrarreloj- para lograr la media sanción de la nueva ley de Bases y posteriormente, con este debate como prueba piloto, del rechazo o aceptación del DNU 70/2023.

Por otro lado, Martín Menem sabe que no tiene margen de error, a cuatros meses de asumir la Presidencia de la Cámara de Diputados, ni para nuevos escándalos, ni tampoco para una nueva derrota en el recinto. En el caso, de la segunda no dependería tanto de él, pero con lo acontecido en Juicio Político, su legitimidad dentro del Cuerpo empieza a ser cuestionada puertas adentro.

La versión de Zago es que la designación de su compañera Pagano tuvo el aval de Javier Milei desde el fin de semana. E incluso, ambos diputados libertarios dan por válida la titularidad de la periodista en la comisión que se encarga de llevar a proceso judicial a funcionarios y jueces del máximo tribunal de justicia.

“Se equivocaron en el funcionamiento. Algunos diputados, si no conocen el reglamento, que se pongan a ojear un poco”, aseveró el exlegislador porteño dirigido -indirectamente- al riojano.

Sin embargo, la actitud de Menem y lo acontecido con la transmisión oficial por YouTube dejó en evidencia una cuestión del día anterior: el martes por la tarde, diputados de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, el Socialismo de Santa Fe, los radicales díscolos, federales y Margarita Stolbizer llevaron a cabo una reunión con especialistas constitucionalistas para debatir (extraoficialmente) varios lineamientos del mega DNU.

Con la Sala del Anexo C colapsada de invitados, legisladores y periodistas, la transmisión se cortó a los 53 minutos de haber empezado por lo que las diputadas opositoras Carolina Gaillard y Cecilia Moreau (vicepresidenta del Cuerpo) tuvieron que filmar con sus teléfonos móviles y transmitir en vivo a través de sus perfiles de X.

Desde la Presidencia de la Cámara de Diputados explicaron que se trató de “una falla técnica”, y agregaron que “en cualquier momento lo resuelven”. La realidad fue que la transmisión nunca regresó y quienes querían seguirla, debían hacerlo a través de los perfiles de X de UP.

La relevancia de esto tomó fuerza con lo ocurrido en la reunión constitutiva de la Comisión de Juicio Político: el video de la transmisión fue bruscamente interrumpido y luego, eliminado del canal oficial. Así las cosas, algunos de los presentes logaron recabar imágenes de la “invalidada” designación de Marcela Pagano.

Ahora bien, ambas situaciones apuntan al presidente de la Cámara de Diputados. En el primer caso, el beneficio de la duda quedaba disipado a partir de la versión de la falla técnica. Sin embargo, la misma situación, 20 horas después, y con una justificación posterior, hacen pensar que hubo cierta responsabilidad.

Todo esto fue repudiado por la oposición que, al igual que el oficialismo, trabaja en silencio respecto a lograr las 129 adhesiones que permitan la derogación/sanción con respecto al tratamiento del DNU 70/2023 sobre desregulación de la economía.

Por lo pronto, la nueva ley de Bases se impone antes en el tiempo que el mega decreto, y desde el Gobierno, que negocia con los bloques “dialoguistas” y los gobernadores de lo que una vez fue Juntos por el Cambio, esperan que esté sancionada en ambas cámaras antes del 25 del mes que viene, fecha designada para el “Pacto de Mayo”.

Por lo pronto, el bloque de La Libertad Avanza deberá designar a un nuevo presidente de la Comisión de Legislación General, ya que es ocupada por Gabriel Bornoroni, quien ahora lleva las riendas de la bancada oficialista. Se cree que las reuniones plenarias serán convocadas para la próxima semana.