“Mi Alter Ego”: una canción que traspasa la cordillera

Florencia Belén Mogno.

La música urbana se consolida cada vez más como uno de los géneros más populares en el panorama actual. Este estilo, que mezcla ritmos contagiosos con letras que reflejan experiencias y emociones cotidianas, sigue adelante con su evolución con nuevas voces que lo enriquecen.

En este contexto, se encuentra LeFed, el compositor y productor chileno que estrenó su sencillo “Mi Alter Ego”. Este lanzamiento no solo reafirmó su posición como un talento mergente en la música urbana, sino que también dio cuenta de su habilidad para fusionar influencias internacionales con un toque personal.

En ese sentido, Grupo Mediatres dialogó con el artista para conocer más detalles acerca de su nuevo single que además estuvo acompañado de un videoclip. En tanto, el músico hizo un repaso por su historia y adelantó lo que vendrá en su futuro artístico.

Los sonidos urbanos de Latinoamérica

En primer lugar, ¿cómo estás viviendo el lanzamiento de “Mi Alter Ego”?

LeFed: El lanzamiento fue bastante entretenido porque al final el concepto de esta canción, que es una dualidad entre tu lado emocional o más romántico versus el instintivo o el más animal, daba espacio a ser bien creativo con las promociones que se hicieron en cuanto a contenido como también el video musical y la verdad que las dos han tenido una recepción bastante buena así que estoy feliz con lo que se ha logrado hasta ahora.

Justamente en relación a la construcción de la canción, ¿como surgió la idea de hacer este single y cómo fue todo el proceso creativo para poder componerlo?

LeFed: La idea de cómo nació la canción la encuentro súper interesante porque a principios de año me puse un desafío para mejorar mis habilidades de producción, composición y canto. La idea fue hacer una canción inspirada en cada país latino, entonces hice una canción para Brasil ; después hice una canción para Puerto Rico, donde mezclé reggaetón con salsa y merengue, hice lo mismo para México Argentina, República Dominicana, entre otros y cuando llegué a estas siete canciones dije, cómo no voy a hacer una canción inspirada en mi propio país (Chile). Lo que buscaba con esto era trabajar un género predominante y en Chile eran las cuecas y traté de hacer algo con eso, pero no me gustó y lo que distingue la música chilena en este momento es el reggaetón chileno y así es como surgió esta canción.

¿Y cómo fue para vos el proceso de adaptar tu estilo musical propio a los distintos estilos de los países que vos elegiste para hacer canciones?

LeFed: La razón por la que me puse ese desafío fue porque quería, en cierta forma, incrementar las posibilidades de poder encontrar características o sonidos o formas de hacer las canciones que me permitieran ir construyendo un sonido único, que me permitiera, independientemente de la canción que sacara, que la gente sea por mi voz o también algunos patrones melódicos que tienden a repetirse en mis canciones, que me reconociera. También se trataba de ver si podía encontrar los elementos que me permitan hacer una propuesta diferente a todo lo que suena hoy en día. El desafío fue súper interesante y también de mucho trabajo porque cada género tiene sus códigos en particular.

En esa linea y en cuanto a tu trabajo creativo en general, ¿de qué manera llevas adelante ese proceso y qué temas te inspiran a la hora de crear tus canciones?

LeFed: Trato de seguir un poco una filosofía entre flexible y rutinaria porque, por ejemplo, yo me obligo todos los días a sentarme al menos una hora con papel en blanco, por así decirse, y ver qué sale. En ese momento lo que busco es la inspiración, entonces ahí puede ser que empiezo a escuchar música hasta que sienta como esa llamada de la musa o a veces empiezo por escuchar diferentes sonidos que tengo para ver si me inspiro con algo, pero hay veces en las que linspiración llega sola.

Por otro lado, además de músico también sos productor, ¿de qué manera consideras que el hecho de producir tus canciones también ha transformado tu mirada hacia la música y hacia la forma de crearla?

LeFed: Siento que el hecho de ser cantante y productor impacta en que mi música está, según mi opinión, sesgada y también es lo que mucha gente me dice, que todas mis canciones son diferentes entre sí. Quizás como yo produzco mis canciones está mi cerebro productor que se aburre de hacer lo mismo y por ende siempre está tratando de innovar aunque a mi lado artista tampoco le gusta hacer siempre lo mismo y también trata de innovar, pero desde su propio lado. Es como dos cerebros que quieren innovar y que tratan de trabajar en conjunto para hacer algo diferente a lo que he hecho antes.

Para retomar este punto acerca de tu rol como cantautor, pero también como productor, ¿cómo ha sido tu experiencia como artista independiente?

LeFed: Creo que el pilar fundamental es hacer buena música y hacer buen contenido, si tienes esos dos abordados, ahí ya tienes alcance y un buen producto que entregar, pero hacer ese contenido ha sido un desafío y también algo en lo que estoy constantemente trabajando y es duro. Pero creo que vale la pena tomar la ruta independiente porque si uno se dedica y no se rinde, son cosas que probablemente vas a poder hacer para toda la vida. Aunque para ser independiente hay que estar dispuesto a trabajar y luchar contra todos tus demonios interiores. Creo que este proceso de mostrar tu arte y mostrarte a ti como persona es un súper buen proceso de desarrollo personal porque te obliga a pelear contra todos esos demonios que uno tiene y superarlos porque es la única forma de salir adelante.

Por último, ¿cuáles son tus proyectos para el futuro?

LeFed: La idea es hacer un video musical para las diferentes canciones que tengo y eso creo que va a ser un desafío interesante de ejecutar porque voy a tener que ver cómo coordino con los presupuestos que tengo también estoy viendo de qué forma puedo empezar a hacer presentaciones una vez al mes en vivo. Mi objetivo también es encontrar artistas que también estén en la misma línea que yo y que quieran hacer esto para poder coordinarlo con ellos y el próximo año también incluiría dentro de mis objetivos, empezar a colaborar con otros artistas o productores para ir ampliando la variedad musical y meterme más en esa arista y poder explorar nuevos sonidos y nuevas formas de hacer las canciones con estas colaboraciones.

Fuente fotografías: prensa LeFed.