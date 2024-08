Lanús: Peronismo y Política.

Se llevó adelante esta nueva charla de discusión política y abierta a los vecinos y vecinos lanusenses, organizada por la frente político que encabeza Agustín Balladares, Vicepresidente del PJ de Lanús, Congresal Nacional del mismo partido y Presidente del Honorable Concejo Deliberante local y que tuvo como invitado especial, al Abogado, Profesor, Escritor y Ensayista, Francisco Pestanha.

Se realizó en la sede central de la fuerza política “De Lanús para Lanús” en Unión por la Patria, Av. Hipólito Yrigoyen 4061, la tercera de un serie de charlas denominadas “Encuentros por el Debate y la Formación” llevadas adelante por este frente peronista que encabeza el Vicepresidente del Partido Justicialista de Lanús, Congresal Nacional del mismo partido y Presidente del Honorable Concejo Deliberante local, Agustín Balladares.

Dio la bienvenida a los asistentes, Camila Caruso, coordinadora del encuentro; quien agradeció la presencia del invitado especial, el Abogado, Procurador, Profesor, Escritor y Ensayista, , con un Posgrado en Derecho Administrativo y estudios avanzados en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires, y actualmente, Director del Departamento de Planificación y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Lanús, Francisco Pestanha, único expositor del encuentro esta oportunidad se desarrolló bajo el título “El Gobierno Nacional y el surgimiento del Peronismo. Corriente de la Justicia Social”

Luego de las presentaciones y bienvenidas, Pestanha realizó un recorrido excelente por la historia y presente del Peronismo que culminó en un ida y vuelta enriquecedor entre expositor y público, que abonan al conocimiento y posterior análisis del quehacer político social local, provincial y nacional.

Asistieron, vecinos y vecinas de Lanús; integrantes del secretariado del PJ de Lanús, congresales provinciales del PJ por Lanús; Funcionarios del Municipio y del HCD de Lanús; ex concejales; ex consejeros escolares y ex funcionario municipales; Secretarios Generales de Unidades Básicas; referentes sociales y representantes de instituciones que hacen al entramado social lanusense; como así también dirigentes políticos; gremiales y sociales; entre otros.