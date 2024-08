Por Florencia Belén Mogno.

Cuando en la vida las personas descubren su pasión por el arte y se involucran con ella resulta difícil separarse de esa forma de expresión que los moviliza y que los conecta con lo más profundo del ser.

Esto le sucedió al músico y cantautor panameño Rod Stevenson quien luego de casi 20 años de alejamiento de la música, emprendió su regreso con el proyecto Rod & The Crew. Esta vuelta a la escena estuvo marcada por el lanzamiento de una serie de nuevos singles tales como: “Mad Cat Woman”, “Dime la verdad”, “S.O.S. Libertad” y “¿Dónde está el amor?”.

En ese sentido, Grupo Mediatres tuvo la oportunidad de dialogar con el artista caribeño para conocer más sobre su presente artístico y como vive su regreso a la música. Asimismo, hizo un repaso por su historia musical y habló sobre los sueños que proyecta cumplir.

Rod & The Crew está conformado por: Rod Stevenson, Leo Goldfarb, Boris Allara, Pat Marucci, Edmund Archibold, Marco Linares, Richard Bennett, Nahad Guardia, Alfredo Hidrovo, Fabio “Tony” Martínez, Pablo Quintero y Carol Marin.

Aires de rock latinoamericano

Primero que nada, felicidades por tu regreso a la música Rod, ¿cómo te encuentra este presente artístico?

R.S: Grabamos un video hace dos semanas. Es un video de protesta, se llama “S.O.S Libertad” y es sobre las situaciones que estamos viviendo en todos estos países. Era un trabajo de hace muchos años atrás, pero la canción quedó archivada, y la renové, la remasterizamos e hicimos unos arreglos diferentes y ya hemos lanzado cinco canciones que están todas en Spotify y en Youtube.

En relación a tu retorno artístico, ¿cómo ha sido ese regreso después de un largo tiempo?

R.S: Volver a la música la verdad que ha sido difícil, pero un difícil agradable. Y es que efectivamente durante 20 años dejé la música y los instrumentos guardados en sus cajas en un closet. Después retomé y volví al estudio. No había grabado antes ya que tuve dos bandas muy populares aquí en Panamá, pero tocábamos covers.

Y ahora este regreso trajo aparejado ciertos cambios como por ejemplo que junto a la banda haces tus canciones propias, ¿cómo es hasta el momento esa experiencia?

R.S: El componer y hacer música propia ha sido un viaje totalmente diferente, pero muy interesante y al mismo tiempo satisfactorio y componer es algo que no se puede evitar. He estado unos meses un poco más reservado por cuestiones de trabajo, pero siempre vienen ideas nuevas y vienen sonidos nuevos.

En esa línea entonces, ¿cómo llevas adelante tu trabajo a la hora de crear música?

R.S: Para componer no tengo realmente un patrón o una rutina, simplemente a veces agarro la guitarra y me pongo a tocar notas al aire y ahí sale algún riff o alguna secuencia que me gusta. En cuanto a escribir las canciones, la mayoría de mis composiciones son historias, generalmente casi todas de la vida real y cuando son un rock and roll y son canciones más rápidas le meto más picante para hacer la canción más interesante, pero están basadas casi todas en historias reales.pp

En sintonía con esta nueva etapa, marcada también por tu desarrollo como compositor, ¿qué diferencias encontras en vos como artista actualmente respecto del músico que eras en tus comienzos?

R.S: La diferencia es sencilla y es la madurez. Antes tocaba covers y hoy en día compongo mi propia música, hago mis propios arreglos, canto, grabamos y eso le da un nuevo aspecto a todo y en 20 años las cosas han cambiado y hoy hay otros géneros musicales que son influyentes en la juventud.

Por otra parte y en cuanto a tu historia artística, ¿cómo fue tu acercamiento a la música?

R.S: Los aprendizajes vienen a través de los padres. Al principio, mi papá, sobre todo, oía música tropical, mambo. Vas oyendo y no le prestas mucha atención al principio, pero cuando pasan los años te acuerdas de cada canción. Pero el acercamiento musical como tal comenzó con un regalo en una navidad con un disco de Santana y lo escuchaba en la casa de mi abuela, desde ahí empezó todo. Y después a mi mejor amigo le compraron el segundo álbum entonces los escuchábamos y comparábamos cuál era mejor y después iba descubriendo más, intercambiaba LPs en la escuela y oyendo otros géneros de la época.

Por último, ¿cuáles son los proyectos y planes para el futuro y qué sueño quisieras poder cumplir en la música?

R.S: Los planes son exportar el material musical y empezar a llevarlo a otras localidades que no sea Panamá. Así que mi idea es empezar en Buenos Aires y de ahí, de ahí vamos subiendo a ver hasta dónde llegamos.

Fuente fotografías: prensa Rod & The Crew.