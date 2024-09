Por Florencia Belén Mogno.

“Can anybody find me somebody to love? Ese es Freddie Mercury, el cantante de Queen. Este es uno de los recuerdos más lindos que tengo con mi mamá. Era una noche tarde. Yo tenía unos 8 o 9 años, estábamos mirando la tele y mi mamá puso un canal que había en ese entonces llamdo A&E Mundo en el que pasaban recitales. Yo era una nena sentada en el suelo frente a la televisión y de pronto apareció un hombre con cabello corto, bigotes, sentado frente al piano con el torso desnudo y un pantalón color crema. De pronto ese hombre se acercó al micrófono y comenzó a cantar “Can… anybody… find me…somebody to love? Aún hoy no sé muy bien cómo explicar lo que sentí, pero sí tuviera que graficarlo diría que fue como si dentro de mi pecho brotara luz. Así fue como escuché por primera vez a mi amado Freddie Mercury.

Este 5 de septiembre Freddie cumpliría 78 años y he podido darme el placer de escribir esta nota en homenaje a él porque para Freddie Mercury es algo más que simplemente un gusto musical más en mi vida. Creo que lo fue desde ese instante en el que era una niña y lo vi fascinada en el recital que Queen, la banda que lideró desde 1973 hasta 1991, había hecho en la ciudad de Montreal.

Mi historia con Freddie, sin embargo, floreció cuando tendría 12 años aproximadamente. Mi familia me regaló un CD que traía todos los discos de Queen en compilado. Las primeras escuchas eran sus éxitos más populares: “Somebody To Love”, ‘Bohemian Rhapsody”, “We Are The Champions”. Pero ese CD tenía mucha magia más por descubrir. Recuerdo que cuando me quedaba sola en casa aprovechaba para poner ese CD y explorar y siempre terminaba con la misma sensación: la piel de gallina, con el pecho lleno de una emoción indescriptible.

A ese CD lo sucedieron muchos otros objetos. Escuchar a Freddie y explorar su música y su historia se convirtió casi en una ceremonia en mi vida. Mochilas, tazas, libros, póster, hasta cajas de fósforos con su imagen comenzaron a formar parte de la colección que aún sigo construyendo. A eso se sumó luego mi ansias por conocer su historia. Por aquel entonces yo no tenía computadora entonces buscaba su biografía en una enciclopedia que teníamos en casa y mi mamá me acompañaba a los ciber café cerca de casa para que pudiera buscar fotos y leer más sobre ese que se había adueñado de mis oídos.

El nacimiento de la reina

Así supe que Freddie Mercury nació en realidad bajo el nombre de Farrokh Bulsara, el 5 de septiembre de 1946, en el conjunto de islas de Zanzíbar, en Tanzania, África. Durante su niñez asistió al internado St. Peter’s, cercano a la ciudad de Bombay, (India) y en ese contexto empezó a dar sus primeros pasos en la música al formar parte de un grupo llamado The Hectis, el cual creó junto a sus compañeros de escuela.

Años después, específicamente en 1964, la familia Bulsara se mudó a Inglaterra y aallí Freddie comenzó a estudiar la carrera de diseño gráfico en el Ealing College of Art para estudiar diseño gráfico. En este tiempo, sin que quizás ninguno de los miembros de la futura banda lo supiera, se empezaría a gestar lo que finalmente se transformó en una de las bandas que cambió la historia de la música: Queen.

Durante su estadía en la universidad, Freddie conoció al músico a Tim Staffel, quien integraba la banda Smile junto al guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor: la reina empezaba a construir su imperio. Hacia 1970, Staffel abandonó Smile y así el joven Farrokh Bulsara se sumó como cantante. Ese joven introvertido debajo del escenario se transformó poco después en ese ser extraordinario llamado Freddie Mercury. Al año siguiente la última pieza del rompecabezas, el bajista John Deacon llegaria a la banda, ahora llamada Queen, y lo demás, es historia.

Freddie Mercury: alguien a quien amar

Aunque quizás a algunos lectores los sorprenda, todos estos datos sobre Freddie, su historia y la historia de Queen, los he escrito sin ninguna consulta. Están almacenados en el disco rigido de mi memoria así como también el hecho de que Queen editó 11 álbumes de estudio (

con Freddie al frente de la banda. Sí bien recuerdo los años de lanzamiento de cada disco solo nombraré tres (y no imaginan lo difícil que es para mi solo elegir tres discos) porque son con los que tengo una conexión especial. El primero sin dudas es “A Night At The Opera” 1975. Joya indiscutida de la música. Obra maestra de principio a fin, resumen perfecto de que se puede fusionar la música clásica con el rock y hacer de ello un antes y un después, este disco es que guarda dentro de sí una de las mejores y más hermosas canciones de la historia: Bohemian Rhapsody.

Los otros discos de Queen que guardan un lugar especial en mi corazón son The Miracle (1989) y A Day At The Races (1976). Los ubico en ese orden simplemente por razones personales. En The Miracle hay dos canciones llamadas “I Want It All” y “Breakthru” que, a lo largo de los años yo siento que se convirtieron para mi en herramientas terapéuticas. Sucede que cada vez que las escucho siento como si tuviera electricidad en el cuerpo. Como si de pronto me cargar de una energía incalculable que me hace sentir mejor. Porque tal como reza otra de las canciones de Queen, para mí escuchar a Freddie es como una “a kind of magic”, como una especie de magia que no puedo explicar.

Y por otra parte, mi otro disco favorito es “A Day At The Races” porque allí se encuentra “Somebody To Love” y esta sin dudas es mi canción favorita de Queen. Simplemente porque cada vez que la escucho vuelvo a ser esa niña de 8 años sentada frente al televisor mirando fascinada a un señor de bigotes cantar, porque cada vez que la escucho vuelvo a mi mamá, a estar con ella esa madrugada juntas y escucharla decirme: “Ese es Freddie Mercury, el cantante de Queen”, y sin ningún tipo de dudas, ese es uno de los recuerdos más lindos que tengo de mi historia y que tendré por el resto de mi vida. Por todo esto hoy elijo escribir esta nota y decir: feliz cumpleaños Freddie y gracias por ser alguien a quien amar.

Fuentes fotografías: Facebook