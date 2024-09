Almirante Brown se organiza en comunidad contra la ludopatía digital

El Municipio de Alte Brown, la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB), la Iglesia, ONGs, la Cruz Roja, magistrados, legisladores, entidades intermedias, intendentes de la región, representantes del sistema educativo y sanitario junto a fuerzas de seguridad debatieron estrategias para combatir la Ludopatía Digital.

Del encuentro “Apostar no es un juego, Ludopatía digital y Salud Mental”, organizado por la Comuna browniana en articulación con la UNAB y la Fundación Causa Común, participó el intendente municipal, Mariano Cascallares, junto al rector de la Alta Casa de Estudios, Pablo Domenichini y el presidente del Concejo Deliberante local, Nicolás Jawtuschenko. También dijeron presentes el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Oscar Vicente Ojea; el Obispo de la Diócesis de Lomas de Zamora, Monseñor Jorge Lugones; la defensora Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, además entre otros, de jefes comunales de distritos vecinos.

Disertaron durante la jornada el neurocientífico y creador del Instituto de Neurología Cognitiva (INECO), Facundo Manes; el sacerdote Carlos Francisco Olivero, especialista en tratamiento de adicciones; y la directora de la Consultora Bienestar Digital especializada en Ciudadanía digital, Lucia Fainbom.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Mariano Cascallares, que agradeció a todos los presentes y subrayó la importancia de poder “poner nuestro grano de arena para atender la problemática de la ludopatía”. En ese sentido, señaló: “Apostamos a trabajar en forma colectiva, con el objetivo de que la comunidad pueda desarrollarse en temáticas como estas”.

En tanto, Domenichini se sumó a los agradecimientos y destacó el compromiso y la gran convocatoria de la sociedad para el abordaje del bienestar digital y del flagelo que sufren no solo los niños y adolescentes de la región.

Por su parte, Monseñor Oscar Ojea y Monseñor Jorge Lugones apoyaron la iniciativa y la labor que se realiza para una "experiencia de salvación comunitaria". Un mensaje que fue respaldado por Marisa Graham.

Al término de la presentación de la charla tomaron la palabra los disertantes quienes también hicieron hincapié en la importancia de abordar la ludopatía digital desde todos los ámbitos de la comunidad.

TESTIMONIOS

En ese sentido, el sacerdote Olivero sostuvo que como sociedad debemos comprender “a donde tenemos que ir y donde pararnos” para enfrentar los problemas, cuya complejidad requiere de estrategias. Se refirió a la tecnología y al capitalismo financiero que propician el consumo, en este caso para las apuestas online, y a la necesidad de volver a la cultura del encuentro a través de los vínculos.

A su turno Fainbom indicó que se necesitan políticas públicas y un Estado que acompañe para enfrentar el flagelo. Asimismo, hizo mención a la ausencia del cuidado, la falta de acompañamiento, de consejos, al individualismo y a la soledad de los chicos que viven una crisis de insatisfacción frente a las pantallas. La especialista también destacó la importancia de los vínculos y el diálogo.

Finalmente, Manes indicó que “cuando hablamos de adicción quiero explicar que primero es una enfermedad como lo es la hepatitis o el infarto de miocardio o cualquier enfermedad médica”, dijo Manes y argumentó que la solución “no es solo una ley que, hay que hacerla, combatiendo intereses, que hay que hacerlo, sino como sociedad. Si somos una sociedad tenemos que enfrentar las causas que tienen que ver con la pobreza, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la desigualdad social, tiene que ver con la salud mental”.

Por otra parte, el neurocientífico reafirmó que “la salud mental es un tema muy importante. También lo es la educación, que no es una frase, una ley, esencialidad educativa, eso es un eslogan, es realmente invertir en educación, es combatir la desigualdad, entender la pobreza, es darnos cuenta que en la economía del siglo XXI es el conocimiento, que los países que no invierten en su gente no prosperan”.

“Fíjense que la solución es social, es política es de priorizar”, continuó y concluyó: “Somos actores porque estamos construyendo comunidad, estamos hablando del tema, estamos todo tenemos aquí y acá diciendo qué puedo hacer yo por este flagelo. No se trata de criminalizar sino que, si somos una sociedad, debemos tener una visión humana, cambiar la mentalidad colectiva”.

Participaron también de la charla la secretaria General del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Agustina Vila; el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza y su par de Florencio Varela, Andrés Watson; el titular del Consejo Escolar, Ezequiel Mars, y el secretario de Extensión y Bienestar de la UNAB, Ignacio Jawtuschenko; además de legisladores provinciales y nacionales, autoridades del Ejecutivo municipal, concejales y consejeros escolares, inspectores del sistema educativo, docentes; representantes del poder judicial, de entidades intermedias, de la Cruz Roja, de hospitales y clínicas del distrito, de la Comisión Mixta del Sector Industrial Planificado de Almirante Brown y de la Unión Industrial; veteranos de guerra, representantes de Iglesias de diferentes credos y de la CGT, y vecinos y vecinas.

LUDOPATÍA

Vale recordar que la ludopatía conocida también como trastorno del juego o juego patológico es una enfermedad, un desorden de la conducta adictivo, que se caracteriza por la necesidad incontrolable de apostar, y se ha convertido en una preocupación creciente debido a su accesibilidad y atractivo para adolescentes y jóvenes.

El avance de las plataformas tecnológicas y la transformación de los hábitos digitales durante la pandemia ha contribuido a la expansión de la problemática social, además de estrategias agresivas de publicidad en medios de comunicación y redes sociales.

Es importante concientizar a la comunidad sobre los riesgos asociados con el juego en línea y promover un uso responsable de dichas plataformas para lo cual las instituciones educativas, deportivas y sociales son una herramienta fundamental. En ese marco, el Municipio, la UNAB y la fundación Causa Común han promovido la creación del Programa Integral de prevención contra la Ludopatía y las Apuestas digitales- con la aprobación del Concejo Deliberante- que brindará las herramientas necesarias para el abordaje y la toma de conciencia de este flagelo.