Dos avellanedenses celebran a Raúl Carnota

El viernes 27 de septiembre se cumplen diez años de la partida física de Raúl Carnota, un creador único que revolucionó la música popular argentina con cada una de sus múltiples composiciones.

Por eso, la cantante y compositora local Marina Cavalletti gestó el encuentro denominado “Memoria adentro” y convocó Francisco Picone, oriundo de Villa Domínico para acompañarla en guitarra. El nombre del encuentro se toma del segundo disco del trovador, editado en 1984, que contiene una milonga homónima. La reunión servirá para para recordar a uno de los grandes referentes de la cultura argentina: “Una noche de otoño, repasaba alguna de las obras de Raúl en Casa, comencé a buscar cosas suyas en internet y caí en la cuenta de que pronto se cumplía una década de su paso a la inmortalidad. Me gusta decir así, porque creo que él con su música logró trampear a la muerte. No hay artista popular que no ame su obra o haya cantado uno de sus temas. Así que para mí él es inmortal” explica Cavalletti.

Carnota fue central en el cancionero de la música popular argentina, contó con el madrinazgo inicial de Mercedes Sosa y ha creado piezas centrales del folklore, como Salamanqueando Pá mí, Grito santiagueño, Gatito é las penas y muchas otras. Tal es su importancia que ha sido versionado por Abel Pintos, Hilda Lizarazu y Lidia Borda, sólo por nombrar a algunos.

Así, el itinerario de canciones se desplegará el próximo viernes a las 21 en Je Sus Lacan, en Balcarce 749, San Telmo. Contará con Marina Cavalletti en voz, Francisco Picone en guitarra y renombrados invitados, que compartieron escenarios con Carnota; como la pianista Lilian Saba y el pianista Marcelo Chiodi. También se sumará al festejo Horacio Quintana, instrumentista relevante en la escena local y por su tarea docente en la Escuela de música popular de Avellaneda.

Con entradas anticipadas a $7000 y un valor general de $8000 al momento del show, las localidades pueden adquirirse en las redes sociales de la vocalista, y en @cantantemarina, en instagram.