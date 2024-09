La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó este miércoles 25 de septiembre un pronóstico más sombrío para la economía argentina al anticipar una mayor recesión para este año, con una caída de la actividad del 4%, aunque mejoró sustancialmente las proyecciones de inflación, y anticipó una variación anual del 147,5%.

Las previsiones del organismo implican una profundización en la orientación de las proyecciones trazadas en el último reporte en mayo pasado, cuando también había empeorado la caída del PBI del 2,3% previo al 3,3%.

Respecto de la inflación, el dato recorta fuerte la estimación inflacionaria, pasando 208,1% al 147,5%. En la medición anterior también venía reduciendo las proyecciones del costo de vida al pasar del 250,6% al 208,1%.

Así, este informe refleja una contracción de la economía 7 décimas por encima de la esperada en mayo y una inflación 60,6 puntos porcentuales por debajo del pronóstico previo.

Este cuatro por ciento de decrecimiento de la actividad económica sitúa a la Argentina en el último lugar de la tabla de la OCDE, compartiendo la tendencia negativa sólo con Japón, aunque en su caso la caída de la actividad será del 0,1%. El resto de los países todos mostrarán crecimiento en 2024 según el organismo.

Previsiones crecimiento economía mundial OCDE

A nivel general, “se espera que el crecimiento global se estabilice durante el período de proyección en un 3,2% tanto en 2024 como en 2025, en línea con el ritmo promedio observado durante el primer semestre de este año”, detalló el organismo.

Las nuevas proyecciones de la OCDE para la Argentina en 2025

En cuanto a las perspectivas para la Argentina en el 2025, el organismo espera una notoria mejora del escenario actual al anticipar un crecimiento de la actividad del 3,9% y una variación de precios que alcance una suba del 46,7% anual.

Ambas previsiones plantean un contexto más optimista que el reflejado en el reporte previo, al elevar en 1,2 puntos la proyección de crecimiento, siendo la corrección más importante para el año próximo de todos los países, y bajar 24,5 puntos porcentuales la estimación inflacionaria de hace cuatro meses.

En este aspecto, el análisis precisó que “se prevé que la inflación en las economías de mercados emergentes se mantenga en general más alta que en las economías avanzadas, aunque también se modere gradualmente”, indicando que “se espera que la inflación en Argentina y Turquía se modere en 2024 y 2025, pero se mantenga en tasas de dos dígitos”.

Para el organismo internacional, la merma en el aumento de precios es parte de una tendencia global, “debido a nuevas caídas en la inflación de los precios de los alimentos y la inflación de los precios de la energía y los bienes baja o negativa”, según especificó el organismo al revelar que “se prevé que la inflación general en el G20 caiga del 6,1% en 2023, al 5,4% en 2024 y al 3,3% en 2025”.

Acceso a los mercados financieros de los mercados emergentes

En relación al acceso al financiamiento de las naciones, el último informe de la OCDE señala que “si bien el crecimiento del crédito ha comenzado a recuperarse en algunas economías avanzadas, las normas de concesión de préstamos bancarios siguen siendo estrictas”.

Asimismo, remarcó que “la depreciación de la moneda en Brasil, Argentina, México y Turquía ha respaldado los ingresos por exportaciones, pero ha aumentado los costos del servicio de la deuda denominada en dólares estadounidenses y ha ejercido cierta presión al alza sobre la inflación”.

Además, puntualizó que “la crisis de la deuda soberana persiste en algunas economías de mercado emergentes, en particular en las economías de bajos ingresos, aunque los diferenciales de los bonos gubernamentales denominados en dólares se han mantenido estables en la mayoría de los países”.

Finalmente, el organismo destacó que “se necesitan esfuerzos más fuertes a corto plazo para contener el crecimiento del gasto y aumentar los ingresos para garantizar la sostenibilidad de la deuda y reconstruir los amortiguadores fiscales”.

Diputado libertario reconoció la crisis económica

El diputado nacional por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Oscar Zago, analizó la situación social, política y económica que transita argentina luego de los primeros 10 meses de gobierno de Milei. En declaraciones radiales, el legislador aseguró que " no vive en un frasco" y que tiene muchos "amigos y vecinos que no la están pasando bien".

A pesar del reconocimiento de la compleja situación social, el diputado se refirió a la importancia de la labor parlamentaria y destacó que los ciudadanos "tenemos que aprender que no podemos gastar más de lo que tenemos". En referencia a esto, Zago ejemplificó con el debate sobre la reforma jubilatoria y sentenció: “A nadie le gusta decir que no al aumento de jubilados”.

En declaraciones radiales, Zago analizó el momento que se vive en el país en materia económica y social. El legislador afirmó que "no vive en un frasco" y sabe de la complejidad de la situación porque tiene "amigos y vecinos no la están pasando bien". Sin embargo, el diputado fue tajante y aseguró que los ciudadanos "tenemos que aprender que no podemos gastar más de lo que tenemos".

En esta línea el integrante del MID se refirió al veto de Javier Milei al proyecto de ley de reforma jubilatoria y aseguró que "a nadie le gusta decir que no al aumento de jubilados". Días atrás, el diputado también había declarado no sentirse "ningún héroe" luego de apoyar la anulación del texto legislativo y de participar del asado en la Quinta de Olivos, donde el oficialismo celebró la defensa del veto presidencial en la Cámara Baja.

Sobre el futuro del gobierno de Milei, Zago advirtió: "Hay una condena del pueblo argentino que si no cumplís lo que prometiste no te apoya en las legislativas ni en las futuras elecciones. Hoy hay que votar y deben tomar conciencia todos los diputados. La Argentina que derrochaba tiene que quedar atrás".

Las declaraciones se dan en el marco del debate por la privatización de Aerolíneas Argentinas que comenzará hoy en Diputados. La gestión de Milei espera poder dar dictamen para debatir el proyecto la semana que viene en el recinto.