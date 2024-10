Las Universidades escalan la lucha por su existencia

El conflicto universitario crece día a día. Este martes, el presidente Javier Milei echó mas leña al fuego y continuó con los ataque verbales, al tiempo que la Procuración dictaminó que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) retome las auditorías. Mientras tanto, en casi 50 casas de estudios de todo el país continúan las tomas, vigilias y clases públicas, entre otras medidas de fuerza. Además, gremios, rectorados y estudiantes definieron la federalización del plan de lucha. Tras una reunión, decidieron que iniciarán tres paros nacionales, concentraciones por regiones y una marcha de antorchas para este miércoles en repudio a los hechos de violencia a cargo de una patota de libertarios que se registraron en la Universidad de Quilmes.

Los insultos del Milei no paran: ahora el blanco es la comunidad educativa. Lo hizo por la mañana en una entrevista radial y también por la tarde, tras conocerse la decisión del procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, para que la SIGEN retome las auditorías sobre las universidades nacionales; una tarea que desde 2022 había quedado a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN). "Hoy salió el dictamen, los vamos a poder auditar, los chorros están en peligro", dijo Milei durante su discurso en las Jornadas Monetarias y Bancarias 2024 en el Palacio Libertad (ex CCK). Lejos de alarmarse, desde los rectorados no se sorprendieron por la medida, mucho menos se preocuparon, consideran que es lo mismo que ya hacían. “Bienvenidos más controles en cumplimiento de la ley. No es nada nuevo, fue así hasta el 2022. Nuestras auditorías internas ahora deberán reportar a la SIGEN, así fue siempre”, indicaron.

La decisión de Barra tiene que ver con la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y habilita al Poder Ejecutivo a auditar a las universidades como era hasta hace dos años atrás. En 2022, el exprocurador Carlos Zannini había limitado esa atribución de la SIGEN al considerar que "no resultan aplicables por valorar su autonomía". Es decir, que durante 10 meses el gobierno de Milei pudo haber cambiado la normativa y no lo hizo, lo que devela la estrategia discursiva. “Dejen de mentir delincuentes que no quieren ser auditados” y "están sucios”, fueron algunos de los insultos del mandatario durante los últimos días frente a autoridades que siempre se mostraron abiertas a los controles.

Estudiantes, docentes y no docentes de las diferentes universidades del país se organizan desde la semana pasada para repudiar y combatir el desfinanciamiento educativo a través de asambleas multitudinarias, tomas de instituciones, clases públicas en lugares abiertos, y cortes de calles con consignas y banderas que no se levantaban desde hace décadas. Algunas actividades de concientización se realizan durante la tarde de este miércoles.

Por un lado, la comunidad universitaria del Oeste anticipó que realizará un corte de calles a las 18 en Avenida General Paz y Avenida San Martin. Se trata de una movilización de la que participarán estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTref), y otras instituciones educativas de la provincia.

Asimismo, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) convocó a "estudiantes, docentes, no docentes, graduados" y a otros sectores que también sufren el impacto de los recortes en jubilaciones y salud pública a tomar una "clase abierta" desde las 18 de este miércoles en la Plaza de Lomas (Avenida Hipólito Yrigoyen 8700), con el objetivo de "continuar con las actividades de visibilización en defensa de la universidad pública y gratuita". La actividad es organizada por la FULZ, APULZ y ADIULZA, y las agrupaciones que componen los centros de estudiantes de las cinco facultades.

En línea con estos planes de lucha en el conurbano, la Universidad Nacional de Lanús (UNLA) definió este martes por la noche mediante una votación la toma de la casa de altos estudios. “Tras la ratificación del veto de la Ley de Financiamiento Universitario, los estudiantes de la UNLa decidieron en Asamblea la toma activa de la Universidad por 24 horas“, informaron.

La institución aclara que “no será interrumpida la actividad académica y administrativa, y se llevarán adelante clases públicas”. Además de la toma, se realizará un corte en las calles Malabia y Alsina, además una marcha hasta Banfield. También se definió una nueva asamblea para el viernes a las 18, donde se resolverá la continuidad de las medidas de lucha.

Estas medidas son algunas de las muchas que se adoptaron en las últimas semanas, como es el caso de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en la que se tomaron múltiples facultades, entre ellas Derecho, Psicología, y Medicina. A nivel nacional, la protesta adquirió un carácter masivo, con acciones similares en universidades de Córdoba, La Plata, Mendoza, Neuquén, y otras provincias. A la fecha, más de 100 facultades votaron distintas formas de protesta.

Movilización permanente

Mientras tanto, en 47 de las 62 universidades del país siguen las medidas: tomas, vigilias, asambleas, clases públicas y cortes parciales de calles. En lo que se considera un hecho histórico, la asamblea de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) decidió el lunes una toma por 72 horas. Ayer, bajo el sol de la tarde, cerca de 30 estudiantes escuchaban una clase de Teoría General del Derecho al Trabajo sobre las escalinatas del edificio que da a la Avenida Figueroa Alcorta. Apoyados sobre las columnas gigantescas, tomaban nota en sus cuadernos. “Llegar acá cuesta el triple que a principios de año y esta situación se agrava para los alumnos, hemos tenido una deserción porcentualmente mucho más grande que otros cuatrimestres, en el último tiempo tenemos una tercera parte del curso menos ”, le contó a este diario el docente Fernando Almejun al finalizar la clase.

Cerca de allí, pintando un cartel que llamaba a cortar la avenida, estaba Olivia Vega, estudiante de Traductorado Publico de 22 años. “Milei vetó la ley, pero ganó perdiendo porque se encontró con un rival muy fuerte que es el movimiento estudiantil, que está saliendo a darle pelea y que moviliza a la sociedad toda”, dijo.

En la Facultad de Medicina de la UBA la última toma fue en el 2018, seis años después una asamblea autoconvocada de más de 600 alumnos decidió la medida que se extenderá hasta el jueves. Ayer, en el hall una profesora explicaba la ley de prevención de la muerte súbita con un proyector, afuera sobre las escalinatas que dan a la calle, otra daba clase de Fisiología. “Lo que no se dio cuenta Milei es que con el veto activó el movimiento estudiantil. Yo no cobró la renta y los docentes que están con cargo están cobrando por hora lo que sale un pancho y una coca”, le contó a este diario Jeremías Marty, docente Histología que también se unió a la protesta y hoy tomará exámenes.

A los insultos de Milei, se suman las declaraciones del diputado libertario José Luis Espert, que llamó "genocidas de la educación" a quienes marcha. “Es ideológico, el Presidente está a favor del FMI, de las grandes empresas y en contra de la salud y educación pública. No queremos un aumento de presupuesto de educación a costa de ajustar a los jubilado”, comentó Eugenia Córdoba, estudiante del último año de Enfermería, que el lunes pasó la noche en la facultad para garantizar la toma.