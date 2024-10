Por Florencia Belén Mogno.

El arte es una herramientas que sirve para lograr alcanzar la perpetuidad, para mantener vivo el legado de quienes revolucionaron las formas de expresión cultural con su creatividad y con su talento.

Esa es una de las consignas detrás de Mujeres en Poesías y Canciones, el espectáculo de teatro y música que se presentará el domingo 20 de octubre a las 20:30 hs en el espacio La Dama de Bollini, en CABA con entradas a la gorra.

Para conocer más sobre este proyecto, Grupo Mediatres dialogó con sus creadoras Candela Zubeldía y Lucía Sempértegui quienes dieron detalles sobre las novedades que traerá esta nueva presentación del espectáculo. Además, reflexionaron sobre la importancia del arte 6 las mujeres en la historia y hablaron sobre el futuro del proyecto.

Mujeres artistas

Este domingo están con una nueva presentación, ¿cómo se están preparando estos días previos a la presentación y qué detalles nos pueden contar de este show?

C.Z: Los días previos a este show que nos espera los vivimos con mucho entusiasmo y mucha dedicación. Siempre para nosotras el encuentro con el público es una nueva posibilidad de mostrar lo que nos gusta hacer, nuestro espectáculo, nuestro arte, lo que nos identifica y lo que significa para nosotras Mujeres en Poesías y Canciones, así que lo vivimos con mucho entusiasmo, con mucha dedicación, ensayando y ajustando detalles. Y lo que podemos decirles de este de este próximo show y como nos gusta hacer a nosotras siempre que es estar renovando, tiene que ver con nuestra playlist ya que estamos incorporando algún tema nuevo, para que escuchen algunas versiones nuevas tanto de los temas como de las poesías que están dentro del espectáculo.

En esa linea, ¿qué sienten que hace distinto a este espectáculo de otras presentaciones previas, principalmente en lo conceptual?

L.S: En cuanto a lo conceptual, se mantiene que la idea de que es un espectáculo que busca homenajear a grandes mujeres trabajadoras de la cultura latinoamericana con este hilo conductor que es el amor, que es el que va tejiendo algunas historias que han vivido estas mujeres o que han interpretado. Ese espíritu siempre se mantien, pero lo que puede cambiar es quiénes son las homenajeadas: las poetas, las intérpretes, las escritoras y por ende las poesías y las canciones. A veces mantenemos alguno de los estilos y siempre tenemos algunas canciones quizás más folclóricas o de rock o de cumbia o tangos y esos géneros musicales están siempre.

¿Y de qué manera las encuentra a ustedes como artistas esta presentación a diferencia de otras?

L.S: Esta presentación nos encuentra muy contentas porque estamos cerrando un año de muchas satisfacciones y también estamos difundiendo nuestro nuevo álbum que se estrenó el mes pasado en Spotify y en todas las plataformas digitales que se llama “El Jardín de la Herencia”, y alguno de los temas que están grabados va a estar el domingo, así que estamos contentas y esperemos que puedan venir.

En relación al disco, ¿cómo fue toda la construcción de ese álbum y qué criterios tuvieron a la hora de elegir el repertorio?

L.S: “El Jardín de la Herencia” es el inicio de la grabación de nuestras versiones y la posibilidad de poder compartirlo a todas las plataformas digitales, como actualmente está sucediendo. Es el primero de otros álbumes que vendrán, que tratamos de que se engloben dentro de un concepto, así como es el espectáculo. Tratamos de pensar lo mismo a la hora de armar los álbumes. Y tenemos estas musas inspiradoras que son estas mujeres, que tratamos de combinarlas y armar como unos bellos ramos de flores para ofrecer y compartir. Y siempre tratamos de tener esta idea del amor y de las diferentes posiciones que engloba a la hora de armar estos álbumes. Tratamos de combinar diferentes historias que puedan armar una conexión o un lazo que pueda producir esta experiencia de música-teatro, por eso defendemos tanto la idea del espectáculo musical y teatral y el repertorio lo elegimos en función también.

C.Z: Y el “Jardín de la Herencia” es como una carta de presentación de lo que es Mujeres en Poesía y Canciones, de ese álbum del “Jardín de la Herencia” y de los que vendrán, donde tratamos de seleccionar algunas de las tantas mujeres que engloban nuestro espectáculo y las cuales funcionan como inspiración para nosotras. También en cuanto a lo musical, es un paseo por varios y diversos géneros que nosotras hacemos dentro del espectáculo, como lo es la cumbia, el rock nacional y el folclore. Así que es una manera de presentarnos variadamente y de presentar a todas estas mujeres.

Por otra parte, teniendo en cuenta esta particularidad que tiene su proyecto que es esto de dar cuenta del legado de mujeres en la cultura y considerando que es un contexto complejo el que atravesamos respecto a la cultura y a las cuestiones de género, ¿de qué manera consideran que el arte sirve para reivindicar a las mujeres en la historia?

C.Z: Para nosotras es muy importante lo que nos ha sucedido desde que hemos empezado con este proyecto que es Mujeres en Poesía y Canciones, lo que nos ha sucedido apersonalmente, como grupo, y también lo que nos sucede con el público. Pudimos cristalizar a través de nuestro primer álbum de versiones lo que venimos haciendo hace un tiempo con el espectáculo que es no solo homenajear a estas mujeres que son un legado para nosotras, sino tomar esa fuerza y ese espíritu que nos brindan y poder hacer nosotras también una transformación de ello y transformarnos como personas y como artistas. Y eso hoy día es algo muy valioso y muy importante y también viendo en el público y en el otro lo que sucede con eso. Es un poco esa recircularidad de lo que significa el arte y de la importancia que tienen estas mujeres algunas que nos representan la fuerza, la lucha, el coraje, la valentía. Es todo esto entramado dentro del amor y esa es la poética que utilizamos y hoy en día, viendo tanta violencia, no solo en el mundo, sino también en nuestro país, que todo lo que hagamos pueda llevar consigo como bandera el amor, la experiencia, la fuerza, la valentía y la cultura y la reivindicación de la importancia de nuestra cultura como pueblo y como sociedad me parece que es lo más importante.

Y en esa línea, ¿qué significa para ustedes poder llevar adelante este proyecto?

C.Z: Para nosotras poder estar haciendo Mujeres en Poesías y Canciones tiene varios significados, pero sobre todo, podemos hacer hoy este espectáculo y podemos traerlas a ellas de esta forma porque estuvieron presentes y porque nos han marcado un legado. Como siempre decimos, las que fueron, las que somos ahora y para las que vendrán, y las visibles y las que no fueron tan visibles. Eso es algo que siempre tenemos presente porque estas mujeres en todo el ámbito artístico han dejado un legado y nos han allanado el camino, y hoy nosotras tenemos ese legado, esa responsabilidad y esa fuerza para seguir profundizándolo, seguir poniéndolo en valor y seguir mirando hacia el futuro.

Por otro lado, nás allá de esta presentación y de los discos ¿qué se viene para el futuro de ustedes y el proyecto?

L.S: La verdad que con este presente es muy difícil pensar en un futuro prometedor o que pueda salvarnos a los argentinos, pero creo que Mujeres en Poesías y Canciones, el poder trabajar con Cande y todas las personas que se suman a este proyecto, de alguna manera, siembra una gran esperanza y un motor para seguir haciendo esto y toma mucho más valor que cuando arrancamos a hacerlo. Queremos seguir difundiendo a estas mujeres, aunque no sé si necesitan nuestra difusión, pero sí queremos seguir tejiendo, haciéndolas dialogar con la sociedad actual y entre ellas mismas a través del amor y de las diferentes posiciones y también desde el impacto social que han dejado considerando toda la lucha del feminismo que hoy, entre todas las cosas, también está muy golpeado así que el continuar con este proyecto es una gran esperanza y un gran motivo para seguir.

-- Transcrito por zapia.com, tu IA personal

Finalmente y como cierre, ¿qué les gustaría poder concretar en relación a Mujeres en Poesías en el futuro?

L.S: Nuestras aspiraciones tienen que ver con poder llegar a más gente, poder popularizaresto que hacemos y que lo hacemos desde el amor. También nuestro proyecto es poder seguir grabando nuestras versiones de lo que hacemos también para que puedan acompañar a todas las personas, que no sea en la presencialidad nada más de lo que es el vivo, del espectáculo y del escenario. Eso, como artistas independientes, a veces es la mayor complejidad que encontramos; la falta de popularidad, de llegada a la gente, y quizás ese es nuestro mayor horizonte y por lo que más estamos luchando y tratando de pelearla ya que amamos lo que hacemos y creemos que Mujeres en Poesía y Canciones es un proyecto que vale la pena y hoy más que nunca.

Fuente fotografías: entrevistadas Mujeres en Poesías y Canciones.