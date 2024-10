Temperley: la tarde que Soda Stereo y Sumo compartieron escenario

Por Federico Gastón Guerra

1985 fue el año internacional de la Juventud, declarada por la Unesco. Y fue en ese marco de incipiente retorno a la democracia que se pensó el armado de un festival que quedaría para siempre en la historia de la región: Lomas Rock 1985 en el estadio Alfredo Martín Beranger, la casa del Club Atlético Temperley. Y es así como la tarde del sábado 26 de octubre de 1985 quedaría en la historia como la jornada en que Soda Stereo y Sumo compartieron público entre otras bandas del momento.

El Departamento Histórico y Museo del club Temperley en sus redes precisa que el “26 de octubre de 1985 en cancha de Temperley transcurre el Lomas Rock ‘85 con futuras grandes figuras”. Aquel futuro del rock estaba en la letra y música de Soda Stereo, Sumo a quienes se sumaron, por si fuera poco, Cosméticos, Violadores, La Torre, Virus…

Una crónica del diario LA UNION de Lomas de Zamora recuerda que aquella tarde hubo mil concurrentes al estadio para disfrutar del recital. La capacidad de las gradas era de 13 mil espectadores.

Y en la nota agrega un párrafo de la reseña de la mítica revista Pelo de aquellos tiempos: Enrique Calabrese en el número 252, consigna que "el guitarrista y vocalista Gustavo Cerati tuvo un excelente desempeño y supo imprimirle una gran dosis de energía al trío".

"Fue un día único para nuestros vecinos del que todos guardan algún recuerdo: el ticket de la entrada, el poster publicitario pegado en el placard, un sticker en el vidrio de la ventana o anécdotas de las más variadas", destaca un artículo de Malena Baños Pozzati del diario Clarín, según testimonio de los editores del Facebook Temperley Tiene Historia.

Baños Pozzati suma en su nota que “cuentan quienes estuvieron esa tarde que el perfil de Cerati era aún tan bajo que, después de tocar, se sentó en la tribuna junto a sus compañeros para ver el resto de las bandas”.

Actitud

En el número de julio de 1985, el periodista Sergio Cristiansen, de la revista Pelo, le realizó un reportaje a Cerati quien afirmaba: “Musicalmente no somos tan simples como parecemos. Mi idea era hacer algo bueno, pero fácilmente receptivo”.

“Creo -sigue el músico- que hay una evolución musical, incluso humana, de personalidad. Por ahí para un músico de jazz rock lo nuestro sea simple. Yo no lo creo y no me interesa desmenuzar si es simple y complejo: es directo. Además, no me lo propuse, responde a mi personalidad, y no es so lamente una actitud mía.”

A título personal recuerdo como en fotos nítidas que tenía 6 años, y concurría a primer grado del Colegio Belgrano de Temperley. Los sábados jugábamos al fútbol, en campeonatos muy concurridos que organizaba el colegio, y veo en esa jornada, si cierro los ojos, un movimiento distinto al de cada fin de semana por la avenida 9 de Julio. De haber sabido qué era aquello le hubiera pedido a mi papá, aunque seguro sin éxito, que me lleve a dar una vuelta por el estadio para ver a esos jóvenes que eran el futuro y fueron la historia de nuestra música…