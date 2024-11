Dick Morris: “Trump quiere liderar un movimiento de centro-derecha en América Latina”

Por Luis Rosales (Visión Liberal)

Capaz de ser asesor “premium” y estratega de Bill Clinton (Partido demócrata) en los “dorados” años ´90 y 30 años después ocupar un rol parecido, aunque no igual, con Donald Trump (Partido Republicano).

Tan poderosa es su impronta que fue uno de los pocos personajes no políticos, que fue tapa dos veces de la influyente revista Time. Y tan potente sus experiencias de vida, que a finales del siglo XX y por circunstancias personales, dejó de profesar la religión judía en la que se formó por tradición familiar, para abrazar la fe católica.

Más sobre el tema: Luis Rosales anticipa, desde la Trump Tower, el legado y la doctrina que buscará dejar Trump

Durante los últimos tres meses, Morris hablaba por celular con Trump con regularidad dos o tres veces al día. En general, cuando le sobrevenían ideas que él consideraba pertinentes para la campaña. Lo que lo convirtió en un asesor estratégico absolutamente outsider del equipo de trabajo del republicano. Cómo dice Morris en esta entrevista, “a veces Trump aceptaba mi sugerencia o consejo y otras le decía que lo iba a pensar”. Con ese nivel obsesivo-compulsivo de involucramiento, Morris fue uno de los escasísimos consultores que predijo un triunfo por amplio margen de Trump, desafiando al mainstrem de la consultoría de marketing político que pronosticaba una cerrada parida entre Kamala y Trump.

La relación de las familias Morris y Trump se remontan a los padres de ambos, ya que el padre de Morris fue abogado del de Trump. Y es más, Morris padre fue el estratega legal (a través de un hábil artilugio) que le permitió a la familia Trump tener de por vida vista “limpia” al Central Park, desde los pisos superiores de la Trump Tower ubicada en el 725 de la Quinta Avenida, entre la 56 y la 57, en el corazón de Manhattan, Nueva York.

Horas después del rutilante triunfo de Donald Trump, Morris fue entrevistado por el periodista y analista político Luis Rosales. Éste desde Washington DC y vía Meet, lo consultó sobre temas variados y polémicos como qué hará Trump con la eventuales deportaciones de inmigrantes ilegales, la transición energética, el avance de China en América Latina, y el rol que ocuparán Elon Musk y Robert Kennedy Jr. en el futuro gobierno norteamericano a partir del 20 de enero de 2025.

Luis Rosales: ¿Cuáles son las causas profundas por las que se cumplió tu predicción, y Trump ganó de manera arrolladora la elección?

Dick Morris: La izquierda en los Estados Unidos se ha chocado con la realidad. Harris ha hablado de una agenda que fue muy a la izquierda de los americanos, económicamente y socialmente. Cuando intentas hacer cambios sociales, como la cirugía transgénero y cosas así, tienes que seguir la cultura. El casamiento gay, por ejemplo, fue aceptable solo después de que Hollywood lo hizo bien y mostró muchos filmes de personas que eran gays, pero antes eso no podía influir políticamente. Creo que los demócratas no entendieron eso e intentaron mover muchas políticas que fundamentalmente no concordaban con lo que los americanos querían. Fue un repudio masivo, no sólo sobre la economía, sino que fue más allá. Los objetivos de la izquierda estaban realmente fuera de la línea con los deseos de los americanos.

Para Dick Morris, “Kamala Harris ha hablado de una agenda que fue muy a la izquierda de los americanos, económicamente y socialmente”.

LR: ¿Qué pensás sobre temas controversiales como la propuesta trans o las deportaciones masivas de inmigrantes ilegales?

DM: Creo que eso va a suceder y va a ser muy popular. Recuerda que en la administración de Bill Clinton (N de R: 1991-1995 y 1995-1999), deportamos a unas 300.000 personas al año y eso sucedió pacíficamente y sin muchos problemas. Ahora tenemos que incrementar los números, y creo que el público va a apoyarlo. Hay muchas personas de otros países que han asesinado dentro de los Estados Unidos y hay más de un millón que han cometido felonías en nuestro país. Los medios van a tratar de cubrirlo con historias agotadoras de familias que han sido destruidas, pero la verdad es que los americanos entienden que se trata de parte de una población criminal que no invitamos a este país. Si Trump no lo hubiera hecho tan bien con el voto latino como lo hizo, con 54% de hombres latinos y 40% de mujeres latinas eligiéndolo, creo que habría la tentación de llamar esta política “racista”. Pero con esos números no es posible. Trump es realmente el presidente que mejor representa a los latinos en este momento.

Más sobre el tema: Los demócratas dieron por hecho el ‘voto latino’ que terminó virando de color al rojo

LR: ¿Cuál crees que será el legado doctrinario de Trump en los próximos cuatro años?

DM: Habrá muchas facetas. Internacionalmente la clave será no centrarse en el uso de la fuerza militar como base del poder americano en el mundo, sino en la dominancia energética como el poder más importante del mundo. Todos nuestros enemigos, Rusia, China e Irán producen demasiado petróleo o demasiado poco petróleo. Cuando Trump aumente la producción de petróleo americano, tal vez los doble en un año o dos, tendremos una nueva OPEC y podremos usar la economía para fortalecer los valores de la democracia y la libertad en todo el mundo.

Más sobre el tema: La oportunidad de Trump de marcar la historia con una paz duradera en Ucrania

LR: ¿Qué tan compleja será la llamada transición energética? ¿Habrá un conflicto entre las políticas de Trump relacionadas con el hidrocarburos y esta nueva aproximación de ser un poder energético?

DM: El conflicto lo plantea la gente en nuestro país. Quieren una economía basada en los hidrocarburos. Quieren una economía que baje el precio de la energía. Y no quieren precios de energía más altos. Apoyarán el poder de la energía solar y otras formas de generación cuando sean técnicamente capaces. Y en el gobierno de Trump no creen en limitar el uso del petróleo y el gas hasta que podamos reemplazarlos con fuentes reciclables.

LR: ¿Qué pasa con Elon Musk? ¿Tuvo un papel protagónico en la campaña y lo tendrá tambien en el gobierno?

DM: Será muy significativo. Trump recibió dos aportes que eran muy importantes para él: Elon Musk y Robert Kennedy Jr. En ambos casos, no solo apoyaron a Trump, sino que ayudaron a formar su pensamiento y su agenda. Creo que Musk y Kennedy se acercaron a Trump y lo educaron sobre la revolución tecnológica que estamos viviendo y sobre la necesidad de una revolución en la forma en que administramos la salud y prevenimos enfermedades con políticas ambientales. Ese proceso educativo ha hecho a Trump una persona mejor y lo hará un presidente mejor. Ambos asumirán posiciones poderosas en el gobierno.

Más sobre el tema: Elon Musk apostó a ganador y se convirtió en el fan “number one” del renacido Donald Trump

LR: ¿Cómo crees que será la relación de Trump con América Latina? Se rumorea entre los republicanos que en lugar de usar materiales de China pueden ser reemplazados por los fabricados en los Estados Unidos

DM: Estados Unidos se acerca a Latinoamérica cuando una fuerza extranjera llega e intenta dominarla, eso es histórico. Eso va a hacer que en el presente se vuelva a los días de la doctrina de Monroe. Trump estará muy alarmado por los esfuerzos de los chinos para influir e infiltrarse en nuestra hemisferio para buscar extender su comunismo. Los países latinoamericanos se han movido a la izquierda en los últimos años, excluyendo a Argentina, pero Brasil, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, República Dominicana, México, fueron para la izquierda. Trump se va a oponer a negociar con ellos, aunque no intervendrá directamente en estos países. Trump quiere liderar un movimiento de centro-derecha en América Latina.

En términos de las cuestiones de la cadena de suministros, creo que Trump va a incrementar tremendamente las tarifas en contra de China. Eso básicamente va a presentar un nuevo régimen económico, no basado en el comercio libre, sino basado en el comercio que es justo y que sirve a los intereses del pueblo americano. Eso requerirá rehacer las cadenas de suministros de la mayoría de los negocios americanos.

“Trump es realmente el presidente que mejor representa a los latinos en este momento“

Dick Morris

LR: ¿Qué sucede en cada conversación telefónica tuya con Trump? Algunos de ellos se vieron cortos pero eficientes.

DM: He hablado con el presidente Trump más de cien veces, tanto en el 2020 como en este ciclo de elecciones. Mi padre era su abogado y manejaba muchos negocios de la familia Trump. He estado cerca del presidente Trump durante mucho tiempo. No tenía ninguna posición formal en la campaña, ni en la administración. Pero fue una gran oportunidad para darle mi consejo y mi pensamiento. Él siempre los aceptaba o rechazaba, y cuando rechazaba mi visión, me decía que lo pensaría. Fue una relación muy fructífera y de un valor muy alto. Diría que inapreciable a simple vista para ambos.