En ese sentido, desde la Comuna recomendaron adoptar una serie de medidas preventivas dirigidas en particular a grupos vulnerables tales como niños y adultos mayores.

En ese marco se indicó que resulta fundamental extremar los cuidados para eludir un golpe de calor.

Por ello se aconsejó: no exponerse al sol de forma prolongada y en horarios críticos; usar siempre protector solar; beber agua regularmente para no deshidratarse; evitar la ingesta de bebidas alcohólicas; mantener una dieta liviana (aumentar el consumo de frutas y verduras); vestir ropa holgada, fresca, y de colores claros; usar gorros o sombreros; mantener los espacios frescos y ventilados, y no realizar actividad física entre las 12 y las 16 horas.

Actuar con precaución ejecutando ciertas acciones para prevenir el golpe de calor se vuelve esencial, especialmente en épocas de temperaturas extremas donde el riesgo es mayor.

Asimismo, desde el Municipio sugirieron estar atentos frente a los síntomas, tales como, dolor de cabeza, aumento de la temperatura corporal, sudoración excesiva, taquicardia, respiración más agitada, calambres, confusión y desvanecimientos, para poder aplicar los primeros auxilios médicos y promover una recuperación más rápida.

“Recomendamos a todos nuestros vecinos adoptar las medidas necesarias para prevenir los golpes de calor, y a estar atentos a las señales de alerta que puedan aparecer durante los días de temperaturas elevadas”, indicó el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares.

Ante cualquier síntoma o duda, se recomendó acercarse al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) o centro sanitario más cercano para realizar una consulta con un profesional de la salud.