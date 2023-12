Entre los graduados se destaca la presencia del periodista regional Agustín Ochoa. Al respecto, expresó: “Cumplí uno de mis mayores sueños de mi vida. Siempre estuvo en mis planes de vida el tener un título universitario. Los tres años que me llevó hacer la carrera me dejaron grandes enseñanzas, aprendizajes y amigos que en los momentos que quise tirar la toalla me han sostenido junto a toda mi familia”.

“Viví con mucha intensidad y con muchas emociones la carrera desde el primer momento en que me inscribí. La primera materia la cursé de manera presencial durante los meses de febrero y marzo en la Casa de la Cultura. Pero con la llegada del coronavirus y la declaración de la cuarentena se cursó virtualmente. Al principio me costó mucho adaptarme a esta nueva modalidad, aunque con el correr de los meses le fui agarrando el ritmo”, detalló el flamante comunicador digital en conversación con La Tercera.

Además, contó el motivo que lo llevó a inscribirse a esta carrera a finales del 2019. “En ese momento estaba haciendo la carrera de periodismo en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la cual no la terminé por cuestiones personales. Cuando me enteré de que la Unab dictaba la carrera de Comunicación Digital me interesó mucho para adquirir conocimientos nuevos ante el advenimiento de la era de la tecnología y sabiendo que cursarla en una facultad privada es muy caro, me incliné por anotarme en esta propuesta académica”.

“No me arrepiento de esta decisión porque a lo largo de la cursada adquirí importantes conocimientos muy valiosos que hicieron que desarrolle mi pensamiento crítico sobre la realidad de la sociedad e incorporé nuevas herramientas que las apliqué y las sigo aplicando en mi trabajo diario”, profundizó Agustín Ochoa.

Para concluir, le dedicó unas sentidas y emotivas palabras a la Universidad Nacional Guillermo Brown. “Para mí recibirme en la universidad de mi municipio tiene un valor emocional muy significativo. Me crié y vivo en la localidad browniana de Burzaco. Amo con todo mi corazón al partido de Almirante Brown. Toda mi formación académica la hice acá, incluso arrancó mi carrera en los medios en una emisora de la ciudad. Es cerrar una etapa que me regaló grandes momentos a lo largo de mi vida”, reflexionó Ochoa.

Los comienzos de Agustín Ochoa en los medios de comunicación

La carrera periodística de Agustín Ochoa comenzó a los 17 años cuando fue convocado para ser telefonista del programa radial “Los Mezcladitos con Marcos Rey” que sale al aire por Fm 106.9, la primera estación de radio de Burzaco fundada en 1987. A los dos años, le llegó la oportunidad de producir y conducir su propio programa de radio, una iniciativa impulsada por Marcos Rey y apoyada por la directora, Mirtha Petriella.

Es así que en octubre del 2015 se emitió por primera vez “Románticos de Ayer y Hoy” con un récord de audiencia y de llamadas en vivo. Se trataba de un programa de música y de entrevistas a grandes personalidades de la cultura. “Escuchaba el programa de Marcos Rey hasta que un día me animo a llamar al programa para decirle que quería conocerlo, a lo cual me responde que vaya, entonces fui, me realizó una pequeña nota y ahí se generó una conexión de inmediato. Fue jueves y a los dos días ya estaba trabajando como telefonista”, recordó el periodista especializado en cultura y espectáculos de la región.

“Cuando me dice Marcos Rey que iba a tener mi propio programa para que vaya pensando en la idea del programa, me emocioné muchísimo al punto de que me saltarán las lágrimas. Así que lo que hice después fue reunirme con la directora de la emisora para interiorizarse sobre cuál era la línea musical de la radio y los horarios disponibles. Lo hacía todos los domingos a las 12 del mediodía. Hice Románticos de Ayer y Hoy hasta el 2020 cuando decidí no hacerlo más por la pandemia”, continuó relatando Agustín Ochoa sobre sus comienzos en el periodismo.

Su trabajo no pasó por desapercibido debido a que “Románticos de Ayer y Hoy” obtuvo el Premio Raíces en el rubro “Mejor programa de música Latina” y su labor periodística fue reconocida con el Premio Internacional Juan Delgado Celis. Ambas distinciones las recibió en el 2016. “Tenía un año como productor y conductor que ya tenía dos prestigiosos premios en mi carrera. Fue muy emocionante para mí arrancar así de manera solista. Repetí ambos premios en el 2017”.

En el 2017, tuvo su primera experiencia en los medios gráficos al ingresar como colaborador del Diario La Tercera gracias a Sebastían Farías. “La Tercera es mi casa y representa mucho en mi carrera. Llegaba por primera vez a un medio tan prestigioso de la provincia de Buenos Aires y que siempre que tenía la oportunidad leía sus ejemplares. En esa primera etapa entreviste a Maravilla Martínez, redacté las crónicas de los conciertos de Reik, Pedro Aznar, Los Nocheros, Jorge Rojas, entre otros”, comentó Agustín Ochoa sobre lo que significa para él La Tercera.

Tras pasar por varios medios reconocidos incluido un proyecto periodístico propio, regresó a mediados del 2022 al multimedios y redacta para cada uno de los portales web del mismo. “Formar parte del staff del multimedios me genera mucha emoción porque aquí redacté mis primeras notas, aquí adquirí mis primeras herramientas como periodista de cultura. Fue un espacio de mucha enseñanza y aprendizajes. Por esa razón estoy muy agradecido a Luciano Ronzoni y a Ignacio Molina por permitirme regresar a mi casa y “jugar en primera” en un medio muy reconocido del país”, subrayó.

En la actualidad, no solamente trabaja para el multimedios y sus respectivos diarios, es representante y prensa de artistas emergentes destacándose las presencias de Alai, Bad Kind Of Butterflies y Rubén y la Nueva Defensa. Además, volvió a realizar “Románticos de Ayer y Hoy”, aunque esta vez por Cultura Lomas Radio de la Secretaría de Cultura de Lomas de Zamora.

“Estoy atravesando un buen momento en mi carrera periodística. Incursionando en nuevas áreas y celebrando los diez años de radio y ocho haciendo periodismo. Trabajar en lo que amo me llena de satisfacción y alegría. Soy un privilegiado porque no todos tienen la posibilidad de hacer lo que más aman en la vida y cumplir sus sueños”, manifestó el redactor del Diario La Tercera.

Agustín Ochoa, también, fue distinguido por su labor periodística con los premios “Roberto Goyeneche”, “Destino Malvinas”, “Faro del Fin del Mundo”, “Poldy Bird”, “Reina del Plata”, “Atrezzo”, “Candela”, “Olivia”, “Obelisco de Oro”, “Nevado Solidario de Oro” (Mendoza), Dorado (Chaco), “Coronación Internacional” (La Plata); “Flor Nacional de Uruguay”, “Gaucho Salteño Argentino” y “Arcángel San Gabriel”.

Y, a lo largo de estos diez años, entrevistó a “Maravilla” Martínez, Gabriel Rolón, Coco Silly, a la Bersuit , Willy Quiroga de Vox Dei, Ricardo Bochini, Mauro Szetay Paulo Kablan, Graciela Dufau, Carmen Barbieri, Federico Bal (actor), Sebastian Almada, Claudia Lapaco, Emilio Bardi, Osvaldo Santoro, Inés Estevez, Rita Cortese, Virginia Lago, Carolina Pelleritti, Soledad Villamil, Ariel Puchetta (Rafaga), Sebastian Mendoza, Marcos Castello, Javier Malossetti, Leo García, Walter Piancioli), Juan Leyrado, Michel Noher,, Susana Rinaldi, Natalia Pastorutti, Leonor Manso, Mirta Busnelli, Jean Pierre Noher, Leonardo Sbaraglia, Luis Machín, Antonio Birabent, Daddy Brieva, entre otras grandes personalidades.