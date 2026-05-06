Moskatel renueva su energía festiva y abre una nueva etapa con “Nada es eterno”

Por Florencia Belén Mogno.

El pulso de la música popular atravesó, en los últimos años, una serie de transformaciones que pusieron en primer plano la necesidad de reconectar con el cuerpo y lo colectivo. En un contexto atravesado por lo digital y lo inmediato, las propuestas que invitaron al baile y a la celebración lograron consolidarse como espacios de encuentro, donde la energía en vivo se convirtió en un valor diferencial frente a la escucha individual.

En esa línea, distintos proyectos artísticos apostaron por recuperar sonoridades híbridas que dialogaron con géneros tradicionales y contemporáneos. La fusión de estilos como el rock latino, el cuarteto y el ska permitió construir identidades musicales dinámicas, capaces de interpelar a públicos diversos sin perder una esencia popular. Así, la música volvió a ocupar un lugar central como canal de expresión emocional y también como vehículo de disfrute compartido.

En este contexto, la banda mendocina Moskatel se presentó como uno de los proyectos que retomaron ese espíritu festivo con una mirada renovada. Con el lanzamiento de su nuevo single y videoclip “Nada es eterno”, el grupo marcó el inicio de una nueva etapa musical y profesional y, en diálogo con Grupo Mediatres, compartió detalles sobre este presente que los encontró con formación consolidada, nuevas búsquedas sonoras y la intención de expandir su propuesta a nivel local y más allá.

Nuevos horizontes musicales.

“Nada es eterno” marca el inicio de una nueva etapa para Moskatel. ¿Qué representa este single dentro del recorrido de la banda?

Matías: Es un tema muy importante que le tenemos mucho cariño. Siempre está en el repertorio y, desde la primera vez, siempre le vamos buscando una variable para hacerlo más agradable y más adaptado al estilo de la banda.

Beto: Básicamente es, justamente, el inicio de una etapa profesional de la banda.

En esta nueva formación, ¿qué cambios sienten que se dieron a nivel artístico y humano respecto a etapas anteriores?

Beto: Mayor compromiso y mejorar en todos los aspectos: musical, escenográfico y todo lo que concierne a dejar de ser una banda amateur.

Matías: Desde que llegó Leandro, que fue la última incorporación musical, la banda dio un gran giro, incorporando solos rockeros a los temas que antes no tenía o se hacían con sintetizadores.

La banda combina rock latino, cuarteto y ska con una impronta muy bailable. ¿Cómo trabajan esa fusión de géneros para mantener una identidad propia?

Matías: Se busca ese estilo, incorporando conocimientos por haber pasado por los rubros tropicales, siempre metiendo cositas de rock y de otros estilos para variar y no perder la esencia en el intento.

Beto: Más que trabajo, es una cuestión automática, implícita, si se quiere, a la hora de componer.

El videoclip del single acompaña esta propuesta. ¿Cómo fue el proceso de realización junto a Manu Nieto y qué buscaron transmitir en lo visual?

Beto: El proceso fue muy fluido, espontáneo, ya que había una sincronía muy buena entre las ideas de Manu y nosotros. La idea era transmitir una faceta un poco más formal a lo que, en general, es la banda.

Matías: Fue muy divertido grabarlo y lo que se buscó, a nivel personal, fue mostrar un poco de lo que es el vivo de la banda, que se maneja de forma divertida y profesional, disfrutando de lo que hacemos.

Mencionan una apuesta más profesional en esta etapa. ¿Qué objetivos concretos tienen en cuanto a escenarios, plataformas y proyección de la banda?

Beto: Obviamente, en principio, es pisar la mayor cantidad de escenarios posibles, y, si es en festivales grandes y multitudinarios, mucho mejor. La idea es proyectar y difundir nuestro estilo propio como una idea original y diferente a la que se encuentra, en general, en el mercado de la música.

Moskatel nació en 1997, atravesó pausas y regresos. Mirando hacia atrás, ¿cómo sienten que esa historia influyó en el presente y en esta nueva energía del proyecto?

Beto: Tuvimos un pasado prometedor, que por diversas cuestiones personales tuvimos que rechazar y dejar a la deriva. Ya pasado el tiempo y, con nuestras vidas establecidas, es dar una última oportunidad para hacernos conocer, entregando toda nuestra energía en cada show.

Matías: El pasado ayudó a crear una identidad y, en el futuro, con gente un poco más joven, le da un toque más diverso para atraer a público de diferentes edades.

Fuente fotografías: prensa Moskatel @sgprensaydifusion